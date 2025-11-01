Pobijedio sam Marcina Tyburu (39, 27-10), koji je bio sedmi, sad ću pobijediti Acostu pa ću dobiti priliku s nekim iz Top 5, ali idemo korak po korak. Ne želim si stavljati pritisak, kaže nam Ante prije meča u Vegasu
Ante Delija prije drugog meča u UFC-u: Neću si stvarati pritisak. Opušteno, takav sam najbolji
Tjedan dana prije UFC Fight Nighta stigao je najbolji hrvatski teškaš Ante Delija (35, 26-6) u Las Vegas kako bi se prilagodio vremenskoj razlici te odradio posljednje treninge u UFC Performance institutu ususret borbi protiv šestorangiranog izazivača teške kategorije Walda Cortes-Acoste (34, 14-2).
