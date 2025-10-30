Obavijesti

Ante Delija vs. Cortes-Acosta: Evo gdje možete gledati drugi meč Dubrovčanina u UFC kavezu

Piše Fabijan Hrnčić,
Ante Delija vs. Cortes-Acosta: Evo gdje možete gledati drugi meč Dubrovčanina u UFC kavezu

Meč nas očekuje u noći sa subote na nedjelju, 1. na 2. studenog u UFC-ovom APEX centru u Las Vegasu. Glavni dio eventa počinje u ponoć, a Antin meč očekuje nas oko dva sata iza ponoći po našem vremenu

Najbolji hrvatski teškaš Ante Delija (35, 26-6) prije dva je mjeseca na najbolji mogući način debitirao u kavezu UFC-a pobjedom protiv Marcina Tybure (39, 27-10), a sad je stiglo vrijeme da ga ponovno gledamo u kavezu najjače svjetske MMA organizacije. Pobjedom protiv Poljaka Ante je došao na deveto mjesto teškaške rang ljestvice te ima priliku za novi skok. 

Nakon problema s ozljedom  i poraza u PFL-u prije godine i pol, Ante se oporavio u potpunosti i pronašao novu sredinu za trening. Otišao je u Manchester kod teškaškog prvaka UFC-a Toma Aspinalla (32, 15-3) uz čiju je pomoć i završio na mjestu o kojem mnogi sanjaju. 

U Las Vegasu borit će se protiv šestorangiranog izazivača kategorije Walda Cortesa-Acoste (34, 14-2) iz Dominikanske Republike. Spominjalo se da bi njihova borba mogla predvoditi UFC Fight Night, ali na kraju su u ulozi sunaslovne borbe na eventu koji predvode Steve Garcia (33, 18-5) i David Onama (31, 14-2) u perolakoj kategoriji. 

Gdje i kada?

Meč nas očekuje u noći sa subote na nedjelju, 1. na 2. studenog u UFC-ovom APEX centru u Las Vegasu. Glavni dio eventa počinje u ponoć, a Antin meč očekuje nas oko dva sata iza ponoći po našem vremenu.

Gdje gledati prijenos?

U Hrvatskoj možete na TV-u pratiti prijenos glavnog dijela eventa od ponoći u programu Arene Fight.

Tko je favorit?

Donedavno su koeficijenti na obojicu boraca bili izjednačeni, ali kako se približava meč, sve je veći favorit dubrovački borac. U trenutku pisanja teksta koeficijent na pobjedu 'Hodajuće nevolje' bio je 1,70, dok je koeficijent na pobjedu Cortesa-Acoste 2,10.

UFC Fight Night Garcia vs. Onama

  • Steve Garcia - David Onama (perolaka)
  • Waldo Cortes Acosta - Ante Delija (teška)
  • Jeremiah Wells - Whemba Gorimbo (velter)
  • Isaac Dulgarian - Yadier Del Valle (perolaka)
  • Charles Radtke - Daniel Frunza (velter)
  • Allan Nascimento - Cody Durden (catchweight)

