Anthony Joshua: Gledao sam svoje stare borbe kako bih se nabrijao za borbu s Duboisom

Na Wembleyju će se ove subote održati boksački spektakl. Daniel Dubois (26) i Anthony Joshua (34) suočit će se u borbi za IBF-ov pojas svjetskog prvaka u teškoj kategoriji. Dubois je u lipnju pobijedio hrvatskog boksača Filipa Hrgovića (32) i time osvojio privremeni pojas IBF-ova prvaka.

S obzirom na to kako se Oleksandr Usik u međuvremenu odrekao te titule zbog revanša protiv Tysona Furyja, Dubois je postao neprikosnoveni prvak, a u prvoj obrani pojasa čeka ga težak posao protiv bivšeg prvaka Joshue.

Čak 80 tisuća gledatelja očekuje se na Wembleyju, a Joshua i Dubois odradili su sučeljavanje i posljednje presice za javnost uoči borbe za titulu. Sučeljavanje između sunarodnjaka prošlo je mirno, bez uzavrele krvi, izgleda kako je ova borba strogo poslovna za obojicu.

- Kako ga mogu pobijediti? Puno je načina, ja se ne oslanjam na snažne udarce, puno više od toga čini sjajnog boksača. Moja duša će ga uništiti - zanimljivo je najavio Joshua, pa nastavio...

- Danielu i njegovom timu pokazao sam poštovanje tijekom ovog pripremnog kampa. To me stavlja u dobru poziciju, ja sam opaki tip, a i on je. Sretno njemu i njegovom kutu. Kada sam postao profesionalni boksač htio sam oživjeti tešku kategoriju u Ujedinjenom Kraljevstvu. U tome smo uspjeli, sjajno je vratiti se na Wembley. Odlično sam pripremljen, pogledao sam neke moje stare borbe kako bih se podsjetio što mogu u ringu - zaključio je.