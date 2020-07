Antolić i do 15. trofeja karijere: Feštali smo na brodu uz rijeku, a Kek je pravi izbor za Dinamo!

Legia je velik, jako ambiciozan klub. Sada je napravljen i novi klupski trening kamp, sve izgleda fantastično. Njegova izgradnja koštala je 20-25 milijuna eura, a povučen je novac europskih fondova...

<p>Domagoj Antolić nastavlja puniti svoju 'trofejnu sobu', hrvatski nogometaš stigao je i do 15. trofeja karijere. <strong>Legia </strong>je stigla do još jednog naslova prvaka, pa bivši kapetan Dinama sada iza sebe ima tri trofeja u Poljskoj (dva naslova prvaka i jedan Kup), te čak 12 domaćih 'kanti' (sedam naslova prvaka, četiri Kupa i Superkup). Poljski velikan do nove titule stigao je pobjedom (2-0) nad Cracovijom, a onda je krenula i velika fešta diljem <strong>Varšave</strong>.</p><p>- Uh, još sam malo umoran. Stvarno se ne sjećam do kada smo slavili, znam samo da je bilo do jutra. Poslije utakmice smo brodom plovili po rijeci, dok nas je pozdravljalo mnoštvo navijača okupljenih pokraj nje, to je sve trajalo oko dva sata, a onda smo završili u jednom noćnom klubu - priča nam <strong>Domagoj Antolić (30)</strong>, pa nastavlja:</p><p>- Cijela je fešta bila malo promijenjena zbog korone. Ovdje je tradicija da svi igrači Legije poslije osvajanja naslova prvaka idu na glavni gradski trg, pa kapetan momčadi stavi šal oko vrata na <strong>kip kralja Žigmunda</strong>. Tako smo slavili prije dvije godine, sada je ipak sve bilo malo drugačije, ali i ovo ću slavlje dugo pamtiti. </p><p>Kako ste vi zadovoljni ovom sezonom?</p><p>- Ma baš sam zadovoljan, sve je bilo na visokoj razini, samo što nismo stigli u grupnu fazu europskih natjecanja. Tu smo imali dosta teškog suparnika, pa od Rangersa ispali doslovce u zadnjim minutama uzvratnog dvoboja. No, sezona je bila jako dobra, igrali smo dobar nogomet i konačno dominirali na način na koji Legia mora vladati u <strong>Poljskoj</strong>. Prvenstvo smo osvojili s većom bodovnom prednošću, a i ja sam zadovoljan osobnim učinkom.</p><p>I ove ste godine bili jedan od najstandardnijih igrača Legije, iza vas su čak 44 službena nastupa u sezoni. No, prema Transfermarktu vam uskoro i istječe ugovor, što vam donosi budućnost?</p><p>- Da, ugovor mi istječe 1, siječnja, ali već smo započeli neke razgovore oko novog ugovora. Pričao sam o tome s direktorom kluba, trener želi da ostanem u Legiji, sigurno će sada krenuti i malo ozbiljniji pregovori.</p><p>Pamte li navijači Legije i dalje <strong>Ivicu Vrdoljaka</strong> koji je bio kapetan poljskog velikana?</p><p>- A pamte, kako ne? Brojni su Balkanci ostavili dubok trag u ovom klubu, pa nas ovdje jako vole i cijene. Srbin Miroslav Radović je 13 godina igrao za Legiju, jedan je od najvećih igrača u povijesti kluba, a i Ivica Vrdoljak je bio kapetan Legije. To navijači ne zaboravljaju. Oni su i otvorili vrata Legije drugim Balkancima, a vjerujem i da sada <strong>Vešović </strong>i ja radimo dobar posao, da ćemo ih dodatno otvoriti za neke druge igrače.</p><p>Vi ste već više od tri godine član <strong>Legije</strong>, kako ste se snašli u Poljskoj?</p><p>- Ma ja sam prezadovoljan sa svoje 3,5 godine provedene u Poljskoj. Legia je velik klub, ima izražene ambicije, a sada je napravljen i novi trening centar koji je na razini najboljih europskih klubova. Točnije, još nije niti službeno otvoren, iako smo mi tamo često bili za vrijeme karantene. Ma to vam je 'svemirski brod', cijela izgradnja koštala je 20-25 milijuna eura, u to su se uključili i grad i država, povučen je novac i iz europskih fondova. Sve izgleda fantastično.</p><p>Prepoznaju li vas i zaustavljaju navijači <strong>Legije </strong>po Varšavi?</p><p>- Kako kada. Navijači su nam pravi fanatici koji obožavaju svoj klub, teško je dočarati koliko su emotivno vezani uz Legiju. Evo, baš sam pričao sa suprugom, pa joj malo objašnjavao neke stvari. Sve one scene koje smo vidjeli nakon što je <strong>Hrvatska </strong>osvojila srebro na Svjetskom prvenstvu u Rusiji, to sam ja doživio ovdje. Naravno, u gradu nije bilo pola milijuna ljudi, ali dok smo se vozili tim brodom po rijeci mogli ste vidjeti i stare i mlade, i ženu i djecu kako plaču jer smo osvojili naslov.</p><p>Legia ove sezone ne može do dvostruke krune, u polufinalu poljski je prvak ispao od <strong>Cracovije</strong>...</p><p>- Nažalost, poslije korone su nas pomele ozljede. I to vrlo ozbiljne ozljede. Priliku je dobilo i puno igrača koji nisu imali veću minutažu kroz sezonu, pa ove godine ne možemo dohvatiti dvostruku krunu. Ali, glavni smo cilj ispunili. U Poljskoj imate puno derbija, ali sada je sve drugačije, navijači ne idu na gostovanja i stadioni nisu puni kao prije cijele ove situacije.</p><p><strong>Domagoj Antolić</strong> je nastavio...</p><p>- Najveći derbi zadnjih godina sada je Legia - Lech, dok je neki klasični i povijesno gledano, najveći poljski derbi Legia - Wisla. No, tu imate i puno onih 'navijačkih derbija', naši se navijači ne vole s onima <strong>Cracovije ili Arke Gdynie</strong>, pa im puno znače te pobjede. Sigurno da je naše fanove zabolio taj poraz u polufinalu Kupa od Cracovije, ali sve smo im brzo vratili osvajanjem naslova prvaka.</p><p>Kakva je sada situacija s vama? Koliko ćete uopće imati odmora ovoga ljeta?</p><p>- Imamo još dvije utakmice do kraja sezone, a odmor će biti jako kratak, maksimalno nekih 10-ak dana. I već sam odlučio, neću ići nigdje na more, nego uživati sa svojima u Zagrebu. Već nas 12. kolovoza očekuje Superkup, tri dana kasnije kreće Kup, a onda je 18. kolovoza na rasporedu 1. pretkolo kvalifikacija za Ligu prvaka. Bit će vremena i za odmor.</p><p>Pratite li i dalje stanje u <strong>Dinamu</strong>?</p><p>- Pratim, pratim. Žao mi je što se ona teško stvorena pozitivna atmosfera sada malo pogubila. Iskreno, bilo mi je jako lijepo gledati Dinamo zadnje dvije godine, klub, igrači i navijači, svi su disali kao jedno. Sada valjda dolaze teži dani, ali vjerujem kako će dobri rezultati Dinama sve to vrlo brzo popraviti. Dolazak <strong>Matjaža Keka</strong>? On je dokazan trener, s Rijekom je osvojio naslov, igrao Europu, tu nizao ozbiljne rezultate. Znamo kako je on 'čvrsta ruka', siguran sam kako bi Dinamo s njim pogodio - završio je <strong>Antolić</strong>.</p>