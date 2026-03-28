Antonelli ugrabio 'pole position' uoči Velike nagrade Japana!

Kimi Antonelli ugrabio je "pole position" uoči Velike nagrade Japana. Talijan će startati kao prvi u nedjeljnoj utrci, a iza njega krenut će George Russell, a treći Oscar Piastri.

Charles Leclerc krenut će četvrti, a Lando Norris peti. Slijedi Lewis Hamilton, Pierre Gasly, Isack Hadjar, Gabriel Bortoleto, Arvid Lindblad, a Max Verstappen startat će 11.

Vodeći u poretku je Russell sa 51 bodom, drugi je Antonelli sa 47 bodova, a treći Leclerc sa 34 boda, dok je samo bod iza njega Lewis Hamilton. Utrka u Japanu na rasporedu je u nedjelju od 7 ujutro.