Apsurdni potezi Hajduka: Lete sportski direktori kao na traci i to sve u pogrešno vrijeme...

Hajduk bi morao razmišljati o transferima i slaganju momčadi za sljedeću sezonu, a još uvijek nije pronašao osobu koja bi taj posao trebala obavljati!? Bivši sportski direktor Goran Vučević sporazumno se rastao s klubom prije više od mjesec dana i sada taj posao, do izbora nasljednika, obavlja volonterski. No nije prirodno da tako odgovoran posao, kao što su priprema transfera i sljedeće sezone, radi osoba na odlasku. Nije to dobro ni za klub, a na koncu ni za njega samoga. No to je samo jedna razina problema. Druga, još ozbiljnija razina jest kronično kašnjenje s odlukama i imenovanjima.

Dok čekamo izbor Vučevićeva nasljednika, ponovimo kako je Hajduk u 20 godina od posljednjeg naslova prvaka 43 puta mijenjao trenera, 16 puta sportskog direktora, 13 puta predsjednika i 42 člana Nadzornog odbora. Ukupno je bilo 114 promjena na najodgovornijim funkcijama, a da ne nabrajamo i one manje važne. Godinama svi u klubu i oko njega zazivaju mir i stabilnost, a svako malo posežu za promjenama. I što je najgore od svega, ljudi se mijenjaju ili u zadnji čas ili prekasno, kada je sezona već počela.

Split: Zagrijavanje igrača uoči početka utakmice Hajduk - Rijeka | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Vjerovali ili ne, Hajduk je u posljednje dvije i pol sezone promijenio tri sportska direktora - Nikolu Kalinića, Francoisa Vitalija i Gorana Vučevića - a da nijedan od njih nije uspio pripremiti i odraditi prijelazni rok do kraja!? Apsurdno, sve smjene potpisuje predsjednik Ivan Bilić, koji nema potrebna stručna znanja za vođenje sportske politike kluba. A da apsurd bude još veći, u svom je mandatu smijenio više sportskih direktora nego trenera, što je vjerojatno jedinstven slučaj u povijesti!?

U situaciji u kojoj Bilić traži već četvrtog sportskog direktora u kratkom roku, bespredmetno je govoriti o suvisloj stručnoj politici, planiranju transfera i promociji mladih igrača, a kamoli o kvalitetnoj pripremi sljedeće sezone. Očito je da je u Hajduku trenutno sve važnije od prve momčadi i rezultata, jer da nije tako, ne bi čekali već mjesec dana s imenovanjem sportskog direktora. O članu Uprave zaduženom za struku da i ne govorimo...

Split: Službeno predstavljen novi trener Hajduka Gennaro Gattuso | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Kronologija promjena je fascinantna. Nakon smjene Mindaugasa Nikoličiusa u vruću je fotelju sportskog direktora u svibnju 2024. zasjeo Nikola Kalinić i u njoj ostao svega 106 dana. Kalinić je funkciju preuzeo prekasno za neki ozbiljan posao toga ljeta, no ipak je angažirao trenera Gennara Gattusa, doveo Ivana Rakitića te na posudbu Stipu Biuka, kupio Bambu te ozbiljno pregovarao s Lindonom Selahijem i Edinom Džekom…

Međutim, nije imao novca da ih dovede. Na koncu je otišao zato što nije prodao nikoga, iako je imao ozbiljnu ponudu za Rokasa Pukštasa, koju je igrač odbio jer mu se nije išlo u Parmu, a u Hajduku ga je čekao i bonus za vjernost od 500.000 eura. Kaliniću je presudilo i neslaganje s načinom vođenja kluba, odnosno s kompliciranom procedurom dobivanja suglasnosti za svaki posao. Na odlasku je sve otvoreno rekao na press-konferenciji na kojoj nije štedio nikoga.

Par dana nakon smjene Kalinića predsjednik Ivan Bilić izvukao je iz rukava malo poznatog Francoisa Vitalija, koji se na Poljudu bavio svim i svačim - od menija za igrače do dugoročne strategije kluba - a najmanje prvom momčadi, i to zbog loših odnosa s trenerom. Gattuso je bio razočaran smjenom Kalinića, koji ga je doveo i s kojim je imao odličnu suradnju, a Vitalija je doživljavao kao čovjeka koji će ga smijeniti. Zbog toga se izolirao s igračima od svih vanjskih utjecaja.

Split: Francois Vitali novi je sportski direktor HNK Hajduk | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Vitali je zimski prijelazni rok nekako odradio. Može se konstatirati da na poteze poput povratka Šege i Mlakara nije imao utjecaja, a njegov izbor Nazarij Rusin nije se baš pokazao dobrim potezom. Kao i Kalinić, i Vitali je naslijedio preskupu momčad i nemogućnost investicija i dovođenja igrača zbog prekomjernog trošenja u prošlosti, tako da su i njemu ruke bile vezane. Smijenjen je uoči ljetnog prijelaznog roka, koji je odradio do pola i potpisao dolazak Gonzala Garcije. Ni Vitali nije izdržao na Poljudu punu godinu - preciznije 295 dana. Na zimski prijelazni rok je kasnio, a usred ljetnoga je smijenjen.

Još je kraći mandat imao Goran Vučević, koji je zbog procedure potvrde Nadzornog odbora kasnio na ljetni prijelazni rok, ali ga je, po svemu sudeći, odradio vrlo dobro. Garciju je naslijedio, doveo je Ivušića, Racija, Karačića, Pajazitija, Guillamona, Gonzaleza i Almenu, a kao šlag na tortu Antu Rebića. Uz to je, za razliku od svojih prethodnika, zaradio više od pet milijuna eura prodajom Prpića i Uremovića te najavio sezonu "stabilizacije, a ne ciljeva". No najave su jedno, a Hajdukova stvarnost nešto posve drugo. I Vučević se mučio s neimaštinom i nemogućnošću kupovine bilo koga, a kamoli nekog ozbiljnog igrača, kao i s problematičnim odnosom Garcia - Livaja. Prodao je Branimira Mlačića za 4,7 milijuna eura, ali je nakon 221 dan u vrućoj fotelji odlučio otići jer nije mogao raditi u miru i po vlastitim željama. Na kraju je doveo i dugo iščekivanog Darija Marešića - apsurdno, nakon što je službeno već napustio klub.

Varaždin i Hajduk sastali se u 24. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Tri posljednja sportska direktora, tri slične priče, svaka s istim završetkom - odlaskom prije nego što je posao dovršen. Od ljeta 2024. godine nijedan od njih nije imao ni šest mjeseci mira da pripremi prijelazni rok i momčad za narednu sezonu. Neće ga imati ni sljedeći koji dođe, a za kojeg se još uvijek ne zna ni tko je ni kada će biti imenovan. A nije zgorega ponoviti kako Hajduk u ljetnom prijelaznom roku mora uprihoditi 10 milijuna eura kako bi popunio budžet i ispoštovao sve što od njega traži Uefa u sklopu financijskog nadzora, a usput bi trebao oformiti i pripremiti momčad za sljedeću sezonu.

Tko će to napraviti? Tko će isplanirati transfere, potpise novih ugovora, promociju talentiranih juniora i slaganje momčadi za novu sezonu? Treba donijeti mnogo važnih i teških odluka jer se radi o poslovima čija se vrijednost mjeri u milijunima eura. Svaka pogreška mogla bi klub skupo stajati ili ga uvesti u nove probleme, ali se i dalje ne zna tko će to napraviti. Zna se samo da se već peti uzastopni prijelazni rok rade promjene - i da se već sada kasni.