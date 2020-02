Arapi nude pola milijarde eura Furyju, on bi 'otkupio' Wildera

Još se ne zna ni s kim se bori ni kad, ali oko iduće borbe novog svjetskog boksačkog prvaka u teškoj kategoriji Tysona Furyja već je velika pompa.

Saudijska Arabija spremna je platiti 400 milijuna funti ili gotovo pola milijarde eura da ugosti iduću borbu ludoga Irca. I svejedno im je hoće li ona biti protiv Anthonyja Joshue za ujedinjenje pojaseva ili kraj trilogije protiv Deontaya Wildera.

Četiri člana saudijske kraljevske obitelji bili su na meču u Las Vegasu, kada je kralj cigana prekidom u sedmoj rundi oteo WBC pojas Wilderu. Među njima i princ Khaled, kojeg je princ Mohammed bin Salman zadužio da dovede vrhunske sportske priredbe u Arabiju.

Furyjev promotor Frank Warren ne odbacuje mogućnost da se "Bitka za Britaniju" između Furyja i Joshue održi na Bliskom Istoku.

- Idealno bi bilo da se bore u Londonu, ali oni su profesionalci, vrhunska karijera im ne traje dugo i ići će za novcem. Ne znam gdje će biti borba, ondje odakle dođe najveći novac. Odlučit će sami borci - rekao je Warren.

Ali isti taj menadžer navodno je spreman i 'otkupiti' Wildera, odnosno ponuditi mu novac da odustane od borbe s Furyjem.

- Volio bih da odmah idemo na Joshuu, ali treba poštovati ugovor. Možda uspijemo postići nekakav dogovor da se Wilder makne s puta, mogli bismo mu mogli platiti da to učini. Izbor je na njemu - rekao je Warren za BBC Radio Five Live i nastavio:

- Razgovarao sam s njegovim menadžerom i Wilder vjeruje da može nokautirati Tysona. Ja ne vjerujem u to. No, ako on inzistira na meču, morat ćemo ga dogovoriti. Ali svakako želimo okršaj Furyja i Joshue do kraja godine. Ako, naravno, Joshua u međuvremenu ne izgubi od nekoga.

Mislio je Warren na Kubrata Puleva, koji bi trebao u ring s Joshuom 20. lipnja na Tottenhamovom stadionu.

Joshua je svoja tri pojasa vratio pobjedom nad Andyjem Ruizom baš u Areni Dirija u Arabiji, pred 15.000 gledatelja. Na priredbi na kojoj je nastupio i Filip Hrgović.

Fury je poželio da treća borba s Wilderom bude na novom stadionu momčadi američkog nogometa Las Vegas Raidersima, kapaciteta 72.000 mjesta. A u konkurenciji su i MGM Grand u Las Vegasu (kapacitet 16.800 mjesta), Madison Square Garden (20.789), Tottenhamov stadion (62.062) i Old Trafford (76.000).

- Revanša će definitivno biti - najavljuje Wilder, koji ima 30 dana nakon borbe da aktivira klauzulu o trećem meču. U tom slučaju Fury mora u ring s Amerikancem, i to u narednih šest mjeseci.

A svojim zemljacima Joshui i Furyju uporno se gura Dillian Whyte (31, omjer 27-1). Koji je toliko uživao u Wilderovom porazu da se 'kidao' od smijeha tijekom intervjua prisjećajući se borbe.

- Deontay Wilder je kukavica i nasilnik. Ako ideš na njega i ako ga stišćeš, on ne zna ništa. I zato sam toliko dugo htio meč protiv njega. Znao sam da bih mu napravio isto, čak i gore - rekao je Whyte za Sky Sports, pa nastavio:

- Fury je dobro znao kako ga pobijediti. Wilder nema apsolutno ništa osim te snažne desnice. On je čak ne zna niti zamaskirati iza prednjeg direkta, iza krošea. On je samo baca. Obično uhvati suparnike na spavanju kada se opuste na trenutak. Ali Tyson ga je u tome onemogućio stalnim pritiskom. Sretan sam zbog Tysona, otišao je u Ameriku i prebio je takozvanog prvaka. Znao je da je taj tip prevara!

I njega je zabavila Wilderova isprika "da mu je noge izmorilo preteško odijelo koje je nosio tijekom izlaska u ring".

- Taj očito puši neku dobru robu... Odrastao si čovjek, o čemu pričaš? Pa valjda si probao to odijelo prije meča! Imao si sigurno tri ili četiri probe za ovako velik meč i nisi shvatio da je to preteško i da bi ti moglo umoriti noge?! Pričaš samo gluposti, čovječe! Ovo pokazuje koliko sranja taj tip može ispričati. Kakvo odijelo, kakve noge?! Što nije našao nekoga da ga nosi, kao što je to učinio Tyson Fury? Smiješan tip...