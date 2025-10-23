Messi produžio ugovor s Inter Miamijem do 2028.! U njemu piše i što ga čeka nakon karijere

Jedan od najboljih igrača u povijesti, Lionel Messi, prekinuo je višemjesečna nagađanja o svojoj budućnosti potpisavši trogodišnje produljenje ugovora s Inter Miamijem. Vijest je potvrđena u četvrtak, samo dan prije ključne utakmice doigravanja protiv Nashvillea, a osigurava ostanak argentinskog čarobnjaka u MLS-u sve do kraja 2028. godine.

Novi ugovor, koji je Messi simbolično potpisao na gradilištu novog stadiona Miami Freedom Park čije se otvaranje očekuje 2026., ističe na kraju sezone 2028. To znači da će osmerostruki osvajač Zlatne lopte, koji sada ima 38 godina, igrati profesionalni nogomet i s 41 godinom, ako odradi ugovor do kraja. Financijski detalji su impresivni; Messi će i dalje biti najplaćeniji igrač lige s godišnjom zaradom koja premašuje 19 milijuna eura. Ugovor također zadržava klauzulu prema kojoj će Messi po završetku karijere postati jedan od suvlasnika kluba, uz Davida Beckhama te braću Mas.

Sezona iz snova

Odluka o produljenju dolazi nakon jedne od najboljih individualnih sezona u povijesti MLS-a. Messi je u 2025. osvojio Zlatnu kopačku s 29 postignutih golova te je s 19 asistencija bio na vrhu ljestvice asistenata. Njegovih ukupno 48 doprinosa golovima (golovi i asistencije) samo su jedan manje od rekorda lige koji drži Carlos Vela. Očekuje se da će drugu godinu zaredom biti proglašen najkorisnijim igračem (MVP) lige, što bi bio prvi takav slučaj u povijesti natjecanja. Od dolaska u Inter Miami 2023. godine, Messi je postao klupski rekorder sa 71 golom i 36 asistencija.

- Kada je Lionel Messi odabrao MLS, to je bila prekretnica za naš sport u Sjevernoj Americi - izjavio je povjerenik lige Don Garber, izražavajući oduševljenje zbog Messijevog ostanka.

Njegova prisutnost ključna je uoči Svjetskog prvenstva 2026. koje se održava u SAD-u, Meksiku i Kanadi. Ipak, Messijev nastup za Argentinu na tom turniru ostaje neizvjestan.

- Zbog mojih godina, najvjerojatnije je da neću uspjeti nastupiti. Idem dan po dan, utakmicu po utakmicu - rekao je Messi, naglasivši da će konačnu odluku donijeti ovisno o tome kako se bude osjećao.