Obavijesti

Sport

Komentari 0
PRODUŽIO VJERNOST

Messi produžio ugovor s Inter Miamijem do 2028.! U njemu piše i što ga čeka nakon karijere

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 1 min
Messi produžio ugovor s Inter Miamijem do 2028.! U njemu piše i što ga čeka nakon karijere
Foto: Sam Navarro/REUTERS

Odluka o produljenju dolazi nakon jedne od najboljih individualnih sezona u povijesti MLS-a. Messi je u 2025. osvojio Zlatnu kopačku s 29 postignutih golova te je s 19 asistencija

Jedan od najboljih igrača u povijesti, Lionel Messi, prekinuo je višemjesečna nagađanja o svojoj budućnosti potpisavši trogodišnje produljenje ugovora s Inter Miamijem. Vijest je potvrđena u četvrtak, samo dan prije ključne utakmice doigravanja protiv Nashvillea, a osigurava ostanak argentinskog čarobnjaka u MLS-u sve do kraja 2028. godine.

Novi ugovor, koji je Messi simbolično potpisao na gradilištu novog stadiona Miami Freedom Park čije se otvaranje očekuje 2026., ističe na kraju sezone 2028. To znači da će osmerostruki osvajač Zlatne lopte, koji sada ima 38 godina, igrati profesionalni nogomet i s 41 godinom, ako odradi ugovor do kraja. Financijski detalji su impresivni; Messi će i dalje biti najplaćeniji igrač lige s godišnjom zaradom koja premašuje 19 milijuna eura. Ugovor također zadržava klauzulu prema kojoj će Messi po završetku karijere postati jedan od suvlasnika kluba, uz Davida Beckhama te braću Mas.

Sezona iz snova

Odluka o produljenju dolazi nakon jedne od najboljih individualnih sezona u povijesti MLS-a. Messi je u 2025. osvojio Zlatnu kopačku s 29 postignutih golova te je s 19 asistencija bio na vrhu ljestvice asistenata. Njegovih ukupno 48 doprinosa golovima (golovi i asistencije) samo su jedan manje od rekorda lige koji drži Carlos Vela. Očekuje se da će drugu godinu zaredom biti proglašen najkorisnijim igračem (MVP) lige, što bi bio prvi takav slučaj u povijesti natjecanja. Od dolaska u Inter Miami 2023. godine, Messi je postao klupski rekorder sa 71 golom i 36 asistencija.

ARGENTINSKI ČAROBNJAK Messi okrunio sjajnu sezonu i osvojio Zlatnu kopačku u SAD-u
Messi okrunio sjajnu sezonu i osvojio Zlatnu kopačku u SAD-u

- Kada je Lionel Messi odabrao MLS, to je bila prekretnica za naš sport u Sjevernoj Americi - izjavio je povjerenik lige Don Garber, izražavajući oduševljenje zbog Messijevog ostanka.

Njegova prisutnost ključna je uoči Svjetskog prvenstva 2026. koje se održava u SAD-u, Meksiku i Kanadi. Ipak, Messijev nastup za Argentinu na tom turniru ostaje neizvjestan.

- Zbog mojih godina, najvjerojatnije je da neću uspjeti nastupiti. Idem dan po dan, utakmicu po utakmicu - rekao je Messi, naglasivši da će konačnu odluku donijeti ovisno o tome kako se bude osjećao.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Raspored i ljestvica HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
FOTO Incident u studiju Lige prvaka: Voditeljici pukla uska haljina, Henryju su 'bježale oči'
BILA JE PROFESIONALNA

FOTO Incident u studiju Lige prvaka: Voditeljici pukla uska haljina, Henryju su 'bježale oči'

Kate Scott doživjela modni krah uživo na CBS-u! Haljina pukla usred prijenosa, ali ona ostala hladna kao špricer. Kolege se valjali od smijeha, a internet poludio
24sata u Malmou: Helići nad gradom. Pivo i burgeri skupi ko vrag. Čeka se invazija BBB-a!
DOBRO JUTRO, MALMÖ

24sata u Malmou: Helići nad gradom. Pivo i burgeri skupi ko vrag. Čeka se invazija BBB-a!

Hrvati koji već godinama žive u Švedskoj uvjeravaju nas kako stadion Eleda neće biti ispunjen do posljednjeg mjesta, a BBB-e u Malmöu očekuje hladno vrijeme, vjetar i kiša cijeloga dana

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025