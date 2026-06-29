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Argentinski youtuberi provalili na SP s isteklim akreditacijama

Piše Bruno Lukas,
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Argentinski youtuberi provalili na SP s isteklim akreditacijama
Foto: AMANDA PEROBELLI/REUTERS

Dvojica argentinskih youtubera uhićena su na stadionu u Miamiju nakon što su s isteklim akreditacijama prošli kroz tri razine osiguranja i ušli na utakmicu Kolumbija - Portugal

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Dvojica popularnih argentinskih youtubera uhićena su u subotu navečer na stadionu Hard Rock u Miamiju, gdje se igrala utakmica između Kolumbije i Portugala.

Lautaro Marmol (20) i Patricio Perrotta (26), navodno su koristili istekle akreditacije s ranijih utakmica turnira te uspjeli zaobići tri razine osiguranja i doći do glavnog prostora stadiona.

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Marmol je policajcima odmah prizao da je influencer i da je pokušavao prenijeti utakmicu uživo svojim pratiteljima, dok je Perrotta tvrdio da ga je angažirala medijska kuća i da je vjerovao da su mu akreditacije važeće.

Sudac u okrugu Miami-Dade brzo je utvrdio osnovanu sumnju za obojicu te im odredio jamčevinu od oko 2200 eura po osobi, a noć su proveli u popravnom centru Turner Guilford Knight.

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Youtuberi su bili samo dvoje od ukupno 16 osoba koje je policija uhitila te večeri. Organizatori turnira ni predstavnici youtubera zasad se nisu javno oglasili o sigurnosnom propustu.

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