Argentinski youtuberi provalili na SP s isteklim akreditacijama

Dvojica popularnih argentinskih youtubera uhićena su u subotu navečer na stadionu Hard Rock u Miamiju, gdje se igrala utakmica između Kolumbije i Portugala.

Lautaro Marmol (20) i Patricio Perrotta (26), navodno su koristili istekle akreditacije s ranijih utakmica turnira te uspjeli zaobići tri razine osiguranja i doći do glavnog prostora stadiona.

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Marmol je policajcima odmah prizao da je influencer i da je pokušavao prenijeti utakmicu uživo svojim pratiteljima, dok je Perrotta tvrdio da ga je angažirala medijska kuća i da je vjerovao da su mu akreditacije važeće.

YOUTUBERS ARRESTED: Argentinian YouTubers Beni Marmol and Pato Perrotta are facing felony charges in South Florida after deputies said they arrested them at the Colombia vs. Portugal World Cup match. https://t.co/150qAY7lfc — WPLG Local 10 News (@WPLGLocal10) June 28, 2026

Sudac u okrugu Miami-Dade brzo je utvrdio osnovanu sumnju za obojicu te im odredio jamčevinu od oko 2200 eura po osobi, a noć su proveli u popravnom centru Turner Guilford Knight.

Youtuberi su bili samo dvoje od ukupno 16 osoba koje je policija uhitila te večeri. Organizatori turnira ni predstavnici youtubera zasad se nisu javno oglasili o sigurnosnom propustu.