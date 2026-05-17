PROTEST RIJEČANA

Armada napustila stadion u Puli usred utakmice. Otkriveno zašto

Piše Jakov Drobnjak,
Pula: Istra 1961 i HNK Rijeka sastali se u 12. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Drama u Puli! Armada je u 12. minuti krenula napuštati stadion, a u 44. ga je napustila. Pristalice Rijeke to su napravile u znak protesta

Tijekom 12. minute susreta između Istre i Rijeke, dio Armade počeo je izlaziti sa svoje tribine. Povlačenje je trajalo neko vrijeme zbog velike gužve, kako je tijekom prijenosa objasnio komentator. Službeno objašnjenje stiglo je kasnije, a komentator Ljubić rekao je kako policija nije pustila jedan dio Armade na tribinu.

Zato su pripadnici koji su ušli odlučili napustiti stadion. Nekoliko minuta je trajalo pražnjenje i oko 44. minute svi pripadnici Armade su otišli. Prije početka utakmice u Pulu je stigla skupina od pedesetak pripadnika Armade, nakon čega je policija reagirala kako bi spriječila sukob među navijačima. Više o tome pročitajte OVDJE.

Nekoliko dana ranije, uoči finala Kupa između Dinama i Rijeke na Opus Arena, navodno je došlo do problema u organizaciji dolaska riječkih navijača. Tribina predviđena za Armadu ostala je prazna tijekom prvog dijela utakmice zbog nesporazuma između policije i navijača oko izlaza s autoceste.

Dok su navijači izašli kod Čepina, policijske snage čekale su ih na drugoj lokaciji, kod Josipovca. Kada je situacija pokušala biti riješena, već je bilo prekasno pa su se riječki navijači našli na suprotnom dijelu grada u odnosu na stadion.

