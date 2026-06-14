Obavijesti

Sport

Komentari 0
U ZAGREBU

Armenska tenisačica Avanesjan trijumfirala na ZG Ladies Open

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Armenska tenisačica Avanesjan trijumfirala na ZG Ladies Open
Foto: Isabel Infantes/REUTERS

Armenska tenisačica Elina Avanesjan osvojila je W100 ITF turnir Zagreb Ladies Open pobjedom nad Šveđankom Kajsom Rinaldo Persson 6-1, 6-3 u finalu

Admiral

Armenska 23-godišnja tenisačica Elina Avanesjan pobjednica je ovogodišnjeg izdanja W100 ITF turnira Zagreb Ladies Open koji je u nedjelju završen na središnjem terenu TC Maksimir na Ravnicama, a u finalu je svladala 28-godišnju Šveđanku Kajsu Rinaldo Persson sa 6-1, 6-3.

SJAJAN USPJEH Lucky loser Vekić iznenadila sve: Finale nakon čak dvije godine!
Lucky loser Vekić iznenadila sve: Finale nakon čak dvije godine!

Za Avanesjan je ovo šesti ITF naslov u karijeri, koji će joj donijeti skok od 80-ak mjesta na pojedinačnoj WTA ljestvici pa će u ponedjeljak biti rangirana oko 215. pozicije. To je još uvijek daleko od njenog najboljeg renkinga u karijeri, 36. mjesta na kojem je bila u ožujku prošle godine.

ISPAO IZ HERTOGENBOSCHA Kraj za Čilića nakon dva dana borbe. Izbacio ga ruski tenisač
Kraj za Čilića nakon dva dana borbe. Izbacio ga ruski tenisač

Avanesjan je na putu do trofeja na Zagreb Ladies Openu izgubila dva seta, oba od hrvatskih predstavnica, u osmini finala je izgubila drugi set u dvoboju s Leom Bošković (2-6), a u subotnjem polufinalu je Iva Primorac Pavičić osvojila prvi set dvoboj s Armenkom (6-1), ali je u preostala dva osvojila po jedan gem.

Kajsa Rinaldo Persson je već plasmanom u finale osigurala svoj najbolji renking u karijeri. Šveđanka će u ponedjeljak biti na 208. poziciji.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Zvijezdi Brazila žena kontrolira sve: 'Samo jednom i gubiš me'
PSSST!

Zvijezdi Brazila žena kontrolira sve: 'Samo jednom i gubiš me'

Endrick (19) briljirao je na posudbi u Lyonu, a stalno stalno privlači pažnju van terena. Brazilac i njegova supruga Gabriely Miranda (23) su ponovili pomalo čudne detalje iz svog predbračnog ugovora, a draga ga je sad upozorila i zbog, možemo pretpostaviti, neprimjerenog ponašanja...
SP 2026. Raspored i satnica svih utakmica. Kad igra Hrvatska?
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Raspored i satnica svih utakmica. Kad igra Hrvatska?

SP 2026. u Kanadi, SAD-u i Meksiku donosi novi format s 48 ekipa! Hoće li Hrvatska ponovno osvojiti medalju? Sve počinje 11. lipnja, a finale je 19. srpnja
UŽIVO Transferi: Rijeka dovodi bivšeg hajdukovca za finu svotu
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Rijeka dovodi bivšeg hajdukovca za finu svotu

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje od 27. lipnja do 7. rujna. U Engleskoj počinje već 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo (11. lipnja - 19. srpnja)

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026