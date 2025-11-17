Obavijesti

ODLUČIT ĆE O PLASMANU

Arnautović osvojio Ligu prvaka, a prije susreta s BiH poručio: Ovo je utakmica moje karijere

Foto: Yiannis Kourtoglou/REUTERS

Spremni smo na sve moguće taktičke varijante igrača BiH. Ključno je da ostanemo fokusirani svih 90 minuta. Sve ostalo je nebitno. Jedva čekamo početak utakmice, istaknuo je izbornik Austrije Ralf Rangnick

Uoči odlučujuće utakmice kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026 između Austrije i Bosne i Hercegovine, Beč je već danima pod navijačkom opsadom. Austrijska prijestolnica pretvorila se u epicentar euforije, a na ulicama se čuju pjesme i navijački poklici tisuća pristiglih simpatizera "zmajeva". Prema procjenama, u gradu se već nalaze tisuće navijača iz BiH, a do utorka bi ih moglo biti i do 25.000. 

Austrija ulazi u posljednje kolo s 18 bodova i dovoljan joj je remi za odlazak na Mundijal, dok Bosna i Hercegovina s 16 bodova mora pobijediti želi li izboriti svoj drugi nastup na svjetskoj smotri nakon Brazila 2014. godine. Na službenoj konferenciji za medije kapetan Austrije Marko Arnautović naglasio je koliko mu znači ovaj susret i istaknuo da utakmicu doživljava iznimno emotivno.

- Ovo je najvažnija utakmica u mojoj karijeri. Bit će emotivnije nego protiv San Marina. Moja cijela obitelj je ovdje i jedva čekam da istrčim na teren.

Podsjetimo, Arnautović je ovog ljeta stigao u Crvenu zvezdu, a u bogatoj karijeri osvojio je i najcjenjeniji trofej Lige prvaka još davne 2010. godine s Interom.

Osvrnuo se i na nedavni susret s austrijskim predsjednikom.

- Bilo je lijepo što je bio ovdje i što smo imali priliku razgovarati. Rekao je da je ponosan na nas, što mi je bilo jako posebno.

Izbornik Austrije Ralf Rangnick poručio je da njegova momčad u potpunosti razumije važnost utakmice i da će biti spremna na sve što Bosna i Hercegovina može ponuditi.

- Spremni smo na sve moguće taktičke varijante igrača BiH. Ključno je da ostanemo fokusirani svih 90 minuta. Sve ostalo je nebitno. Jedva čekamo početak utakmice.

World Cup - European Qualifiers - Group H - San Marino v Austria
Foto: JENNIFER LORENZINI/REUTERS

U gradu se, osim navijačke atmosfere, osjeća i poseban duh zajedništva. Tome je pridonio i jedan bečki restoran koji je odlučio počastiti navijače. Restoran Ferhatović iz okruga Meidling organizira podjelu čak 300 besplatnih porcija ćevapa, uz piće, juhu i desert. Akcija počinje u 9 sati i traje do isteka zaliha, a vlasnici žele stvoriti prijateljsko ozračje uoči velikog dvoboja.

- Obje zemlje su naša domovina. Svaka na svoj poseban način. Nema boljeg načina za okupljanje od balkanskih jela i pića.

