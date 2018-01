Arnor nam prijeti u rukometu, a njegov brat Aron u nogometu

Dan uoči početka rukometnog EP-a procjena je bila da su Islanđani treći po snazi u našoj skupini, iza Hrvatske i Švedske, a ispred Srbije.

Tri dana kasnije mnogo toga se promijenilo uoči večerašnje međusobne utakmice (20.30 sati). Islanđani su pobijedili Šveđane, a Hrvatska je izgubila Domagoja Duvnjaka.

U redu, Hrvatska je i bez Domagoja jača od Islanda, no ostati bez čovjeka koji u najvažnijim trenucima utakmice uglavnom igra svoj najbolji rukomet, veliki je udarac.

A Islanđani su momčad koju će rijetko netko razbiti, i lako bi se moglo dogoditi da s njima uđemo u egal završnicu. A bez Duvnjaka...

E sad, koga to Island ima?

Prije svih tu je legenda njihova rukometa, Gudjon Valur Sigurdsson, koji je i s 38 godina dovoljno dobar da igra u Bundesligi za Rhein-Neckar Löwen.

Najbolje dane dao je za Barcelonu i Kiel, ali i za reprezentaciju. Odigrao je za Island 343 utakmica, a zabio je 1798 golova.

Iznimno pametan igrač, sa sjajnim osjećajem za igru. Čovjek koji je diplomirao na kontri... I ta lijeva strana je Islanda zapravo i najopasnija.

Tu je još i lijevi vanjski Olafur Gudmundsson, igrač Kristianstada. On je njihov 'topnik', čovjek za šuteve s osam-devet metara. Nije svjetska klasa, ali treba pripaziti na njega. Potrošač je lopti, Šveđanima je zabio sedam golova, no za to mu je trebalo 14 udaraca.

I sad stižemo do najboljeg, Arona Palmarssona. Posljednjih godinu dana, možda i više, nije igrao na svojoj razini, no čovjek je član Barcelone. A to ipak nešto znači.

Protiv Šveđana najbolji igrač Islanda bio je golman Björgvin Gustavsson. Obranio je 16 lopti, uz dva sedmerca. Bio je u Njemačkoj, Švicarskoj i s 32 'kvrge' na leđima sigurno je u najboljim vratarskim godinama.

Poziciju pivota igra Arnar Arnarsson, također rukometaš Kristianstada. Njegova uloga je više vezana uz obrambene zadatke nego uz napadačke.

Na desnom je krilu Arnor Thor Gunnarsson. Šveđanima je 'utrpao' pet golova, no u Hrvatskoj je ipak poznatiji njegov dvije godine mlađi brat Aron Gunnarsson. Kapetan islandske nogometne reprezentacije.

Eto, braća Gunnarsson su nam velika prijetnja, večeras na rukometnom EP-u, i u lipnju na nogometnom SP-u.

Ne treba zaboraviti ni na Asgeira Örna Hallgrimssona, on je islandski 'ministar obrane'. Ako želimo uspješno preskočiti Island, to moramo učiniti preko njega.

Islanđani su prije 10-ak godina bili u samom rukometnom vrhu, na OI-ju u Pekingu 2008. osvojili su srebro, a dvije godine kasnije bili su brončani na EP-u u Austriji.

Viši nisu tako moćni, ali dovoljno su dobri da bi nam mogli iznenaditi. Šveđane jesu...