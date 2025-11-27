Obavijesti

Arsenal briljira! 'Topnici' sanjaju velike stvari, a prvi su favoriti u Premier ligi i u Ligi prvaka

Piše Petar Božičević,
Arsenal briljira! 'Topnici' sanjaju velike stvari, a prvi su favoriti u Premier ligi i u Ligi prvaka
Foto: Peter Cziborra/REUTERS

Odigrali smo odličnu utakmicu protiv najbolje momčadi Europe, po mom mišljenju. Još uvijek imamo teške utakmice pred sobom, ali u jako smo dobroj situaciji, rekao je Arteta nakon utakmice protiv Bayerna

Nogometaši Arsenala nanijeli su Bayernu prvi poraz (3-1) u sezoni i potvrdili status prvog favorita Lige prvaka. Momčad Mikela Artete ove sezone izgleda odlično, a dojam je da je došao trenutak za velike stvari. 

"Topnici" su jedina momčad s maksimalnih 15 bodova nakon pet kola Lige prvaka, a vodeći su i Premier ligi sa šest bodova više od Chelseaja. Posebno se ističu defenzivnom stabilnošću, u 17 utakmica na najvišoj razini (Liga prvaka i Premier liga) primili su svega sedam golova!

- Odigrali smo odličnu utakmicu protiv najbolje momčadi Europe, po mom mišljenju. Još uvijek imamo teške utakmice pred sobom, ali u jako smo dobroj situaciji - rekao je Arteta nakon pobjede protiv Bayerna. 

UEFA Champions League - Arsenal v Bayern Munich
Foto: Peter Cziborra/REUTERS

Arsenal je u engleskim okvirima gigant, s 13 naslova prvaka je treći najuspješniji klub na Otoku, ali još čeka na prvi europski trofej. Duga je "suša" i u Engleskoj, posljednji put prvak je Arsenal bio 2004. Bilo je trofeja u Fa Cup-u posljednjih godina (2014., 2015., 2017., 2020.), ali jasno je da navijače i klub zanimaju najviši dometi - Liga prvaka i Premier liga. 

Ljetos je u momčad uloženo gotovo 300 milijuna eura, a roster je pojačan u svim linijama. Arsenal ove sezone ima vjerojatno najdublju momčad Europe, na svakoj poziciji ima dvije (nekad i po tri) kvalitetne opcije. 

Arsenal v Bayern Munich - UEFA Champions League - League Phase - Emirates Stadium
Foto: John Walton/PRESS ASSOCIATION

Prema kladionicama, Arsenal je prvi favorit za trofej i u Ligi prvaka i u Premier ligi. U elitnom klupskom natjecanju kvota na osvajanje Arsenala iznosi 4,5, dok je Bayern drugi favorit s tečajem 6. U Premiershipu je Arsenal izraženi favorit s koeficijentom 1,45 na trofej. 

Novi test za momčad stiže u nedjelju kada "topnici" gostuju na Stamford Bridgeu kod Chelseaja, a ako i to Arsenal pobijedi, navijači sjeverno londonskog kluba dobit će potvrdu da je Arsenal - spreman. 

