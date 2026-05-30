Arsenal i PSG ipak nisu privukli veliki interes među 'vatrenima': Nekima je zanimljiviji bio - FNC!
Hrvatska će protiv Belgija igrati s trojicom braniča, to se uigrava već nekoliko dana, a izabranici Rudija Garcije će se iste večeri vratiti za Bruxelles. I zbog toga se igra u nešto ranijem terminu...
Hrvatska nogometna reprezentacija u subotu je odradila prvi jutarnji trening na pripremama u Rijeci, pa su "vatreni" poslije toga dobili nešto više od 24 sati slobodno. OK, tu će biti još nekoliko raznih sastanaka, analiza, svakako i odrađenih teretana (rijetku ju preskaču svako jutro), ali sljedeći trening na riječkoj Rujevici zakazan je tek za nedjelju poslijepodne.