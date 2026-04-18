Arsenal ide po naslov bez Sake: Arteta ne kalkulira, traži slavlje

Arsenal u Manchester u sklopu 33. kola Premier lige putuje oslabljen, ali s jasnom misijom. Arteta ne kalkulira i ne razmišlja o remiju, njegova momčad želi pobjedu koja bi mogla biti ključna u utrci za naslov Premier lige. Najveća briga pred veliki okršaj su ozljede. Arteta je potvrdio izostanak Bukaya Sake.

- Saka je out, to je sigurno. Za ostale ćemo vidjeti. Noni Madueke nije izgledao loše nakon utakmice, dosta je pozitivan i igra kroz bol, pa se nadam da bi mogao biti dostupan - objasnio je Španjolac.

Za Martina Odegaarda, Jurriena Timbera i Riccarda Calafiorija španjolski trener nije htio davati konkretne odgovore.

- Neki igrači su jako blizu pa ćemo sutra pokušati pogurati sve da budu spremni - dodao je.

Unatoč valu ozljeda koji je pogodio momčad tijekom cijele sezone, Arteta odbija koristiti to kao izgovor. Arteta ističe da je Arsenal, uzimajući u obzir sve okolnosti, pokazao izniman karakter i mentalitet i da momčad ni izbliza nije izgubila na snazi i kvaliteti. Dodatni vjetar u leđa Arsenalu daje i prolaz u polufinale Lige prvaka. Arteta smatra da je taj uspjeh momčadi dao snažan psihološki poticaj i da upravo tu energiju želi vidjeti na Etihadu u nedjelju.

- Zaslužili smo biti u ovoj poziciji i boriti se za pobjedu — i to protiv vjerojatno najbolje momčadi i najboljeg trenera kojeg je ova liga ikada imala. Pripremamo se da pobijedimo. Nećemo potrošiti ni sekundu pričajući o remiju - rekao je.

Posebne riječi imao je i za Bernarda Silvu, kapetana Cityja koji napušta klub, za kojeg je rekao da je nevjerojatan igrač i nevjerojatna osoba. Na Guardiolinu izjavu da bi utrka za naslov mogla biti riješena Arsenalovom pobjedom, Arteta ostaje oprezan.

- Još je šest utakmica do kraja. Ovo je važna utakmica za obje momčadi, ali pobijediti u Premier ligi teško je za svakoga. Nakon ove čeka nas još puno teških susreta - objasnio je.

Arsenal tako stiže na Etihad bez Sake, možda i bez još nekoliko igrača, ali s jasnim ciljem. Pobjeda u dvoboju pogurala bi ih prema naslovu kojeg čekaju od 2004. godine.