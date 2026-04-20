TKO OSVAJA PREMIER LIGU?

Arsenal ili City? Superračunalo dalo iznenađujuću prognozu...

Piše Jakov Drobnjak,
Arsenal ili City? Superračunalo dalo iznenađujuću prognozu...
Foto: Lee Smith/REUTERS

City pobijedio Arsenal 2-1, ali superračunalo šokira prognozom: Arsenal ima puno veće šanse za naslov. Momčad Pepa Guardiole ima tri boda zaostatka, ali i utakmicu manje

Bitka za naslov prvaka Premier lige postala je nevjerojatno napeta nakon što je Manchester City u izravnom okršaju svladao Arsenal 2-1. Iako se čini da je momentum na strani momčadi Pepa Guardiole, superračunalo ima drukčije mišljenje i donosi iznenađujuću prognozu.

Premier League - Manchester City v Arsenal
Foto: Lee Smith/REUTERS

Nedjeljni derbi na Etihadu, najavljivan kao moguća odlučujuća utakmica sezone, pripao je Manchester Cityju. Domaćini su slavili u napetoj utakmici 2-1 golovima Rayana Cherkija i Erlinga Haalanda. Ovom pobjedom City se približio Arsenalu na samo tri boda zaostatka, uz utakmicu manje.

City će svoju utakmicu 34. kola odigrati u sreijedu protiv Burnleya, a pobjedom u tom susretu, City bi preuzeo vrh ljestvice barem do subote kada igra Arsenal. City će svoju zaostalu utakimcu 31. kola, protiv Crystal Palacea, igrati 22. svibnja. Iako je poraz bio težak udarac za "topnike", matematika i statistika sugeriraju da utrka još ni izbliza nije gotova.

Nakon što su se slegli dojmovi velikog derbija, Optino superračunalo objavilo je svoju najnoviju prognozu, javlja Sports Ilustrated. Iako mnogi sada vide City kao glavnog favorita, napredni statistički model i dalje daje značajnu prednost Arsenalu. Prema tisućama simulacija, momčad Mikela Artete ima čak 72,97 posto šanse da će na kraju sezone podići trofej, dok su šanse Cityja procijenjene na samo 27,03 posto.

Komentari 0
