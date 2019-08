Arsenal na Anfieldu! Liverpool im prijeti s atomskim napadom

Naš Dejan Lovren nije ni na klupi, a iz statusa pričuve svoje će šanse čekati Shaqiri, Origi, Lallana i Oxlade-Chamberlain kod Liverpoola te Lacazette, Torreira i Mkhitaryan kod Arsenala.

Kad su takvi asevi na klupama onda znamo što nas čeka: čudo od utakmice!

Jordan Henderson po 100. će put kao kapetan Liverpoola povesti Redse na travnjak.

