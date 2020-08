Arsenal okrenuo Chelsea i uzeo FA Kup! Kovačić dobio crveni

Junak dvoboja bio je dvostruki strijelac Pierre-Emerick Aubameyang, koji je Arsenalu s dva gola donio rekordni 14. naslov. Mateo Kovačić dobio je dva žuta kartona i pocrvenio dok se Christian Pulišić ozlijedio

<p>Nogometaši <strong>Arsenala </strong>osvojili su engleski FA Kup pobijedivši u finalu na Wembleyu preokretom <strong>Chelsea </strong>s 2-1, dok je u finalu isključen hrvatski reprezentativac <strong>Mateo Kovačić</strong>. </p><p>Junak dvoboja bio je dvostruki strijelac <strong>Pierre-Emerick Aubameyang </strong>(28', 67') dok je strijelac za Chelsea bio <strong>Christian Pulišić </strong>(6). </p><p>Arsenalu je to rekordni 14. naslov u Kupu, u kojem su igrali također rekordnih 21 finale, dok je Chelsea ostao na 8 naslova, uz šest izgubljenih finala. </p><p>Chelsea je poveo vrlo rano, već u 6. minuti američki Hrvat Christian Pulišić se prošetao obranom Arsenala i lako iz blizine svladao golmana Martineza. Nakon gola su se "plavi" povukli, inicijativu je preuzeo Arsenal i u 28. minuti uslijedilo je izjednačenje. Azpilicueta ruši Pierrea Emerick Aubameyanga, a Gabonac je precizan s bijele točke.</p><p>U 47. minuti ozlijedio se danas daleko najbolji i najraspoloženiji igrač Chelsea Pulišić, da bi u jeku posvemašnje dominacije Chelseaja Arsenal došao do vodstva. "Topnici" su odigrali brzi protunapad u 67. minuti, Aubameyang je u mjestu "okrenuo" Rudigera i prebacio loptu preko istrčalog Caballera. </p><p>Stvari su krenule još lošije za Chelsea kada je u 72. minuti isključen <strong>Kovačić</strong>, a do kraja "plavi" nisu uspjeli stvoriti ozbiljniju šansu. </p><p>Arsenal se ovim naslovom plasirao u Europsku ligu.</p>