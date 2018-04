Kakva neopreznost: Vrsaljko u 10 minuta dobio dva žuta!

NAJAVA

Večeras nas od 21:05 h očekuju prve utakmice polufinala Europske lige. Na Velodromeu će se sastati Marseille i Red Bull Salzburg dok nas na Emiratesu očekuje prava nogometna poslastica, utakmica između Arsenala i Atletico Madrida.

Zanimljiva je činjenica da je ovo prvi put u povijesti da će se ove dvije ekipe sastati u službenoj utakmici.

Arsenal će u ovoj utakmici tražiti pobjedu i svoj put do finala u nadi kako će po prvi put u svojoj povijesti osvojiti naslov prvaka Europske lige, ali i kako bi zahvalili Wengeru, koji će ih napustiti na kraju ove sezone nakon duge 22 godine provedene tamo. Osim toga, Arsenalu je osvajanje ovog natjecanja jedina nada da će sljedeće sezone igrati Ligu prvaka, s obzirom na to da su izgubili svaku šansu da to naprave preko domaćeg prvenstva. U ovoj utakmici Arsenal neće moći računati na Cazorlu, Elnenyja, Mkhitaryjana i Aubameyanga.

S druge strane, Atletico je bio osvajač Europske lige, a to su napravili dva puta. Najprije u sezoni 2009./10. te nakon toga u sezoni 2011./12. Atletico ove sezone igra sjajan nogomet i dugo vremena je vodio bitku s Barcelonom za osvajanjem La Lige, ali su im se snovi srušili kada su kiksali protiv Real Sociedada, koji ih je pobijedio 3-0 te odmah nakon toga, došao je novi kiks protiv Betisa (0-0). Atletico u ovoj utakmici neće moći računati na Filipea Luisa i Juanfrana.