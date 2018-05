Arsenal službeno objavio, Unai Emery naslijedio je Wengera!

Ono što se prethodnih dana nagađalo, danas je dobilo svoju potvrdu. Unai Emery novi je trener Arsenala, objavili su danas iz londonskog kluba. Tako je Arsenal nakon 22 godine vladavine Arsenea Wengera, dobio novog trenera. Emery je potpisao ugovor na tri godine, uz plaću od od pet milijuna eura godišnje.

Kako je dogovor vrlo blizu, dao je naznačiti Emery kada je na njegovoj službenoj stranici objavljeno da je novi trener Arsenala. Ubrzo je tu objavu obrisao. Uobičajeno je da klub prvo objavi ime trenera, a očito su to ljudi koji vode Španjolčevu stranicu malo kasnije skužili.

- Sretan sam što sam se pridružio jednom od najboljih klubova u svijetu nogometa. Arsenal je jako poznat u svijetu po svojem stilu nogometa, fantastičnom stadionu, privrženosti mladim igračima. Jako sam sretan što sam dobio odgovornost da započnem novu eru u Arsenalovoj povijesti. Nadam se da ćemo navijačima omogućiti sjajne trenutke - rekao je novi trener Topnika.

The next chapter begins...

- Sretni smo što možemo poželjeti dobrodošlicu Unaiju. On je dokazani pobjednik. Sigurni smo da je pravi čovjek za Arsenal i da će nam donijeti trofeje. Dijelim istu viziju za budućnost, a to je da nastavi Arseneovim koracima i donese nam uspjeh - dodao je vlasnik Arsenala Stan Kroenke.

Europa League = 🏆🏆🏆

Ligue 1 = 🏆

Coupe de France = 🏆🏆

Coupe de la Ligue = 🏆🏆

Trophee des Champions = 🏆🏆



New Arsenal boss @UnaiEmery_ has been prolific in terms of winning trophies in recent years. 👏 pic.twitter.com/oRn8XhdQam