Arsenal u karanteni! Susreli se sa zaraženim gazdom Foresta

Vlasnik Oympiacosa i Nottingham Foresta Evangelos Marinakis zaražen je korona virusom, a to je izazvalo paniku kod Arsenala jer je Grk bio na njihovom stadionu.

Olympiacos je kod Arsenala igrao 27. veljače, ali klub nije ništa želio prepustiti slučaju pa su tako u karantenu od 14 dana stavili igrače, stručni stožer i djelatnike kluba koji su bili u prisnom kontaktu s Marinakisom. Zbog toga je i odgođena Arsenalova utakmica protiv Manchester Cityja koja se trebala igrati večeras.

Manchester City v Arsenal is OFF.



Tonight's Premier League game has been postponed as a "precautionary measure" over coronavirus fears.https://t.co/I35huoBEds pic.twitter.com/Ytptuvhedk