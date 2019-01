Arsenalov 'modni mačak' bit će devet mjeseci izvan travnjaka

Veliki gubitak za Emeryjevu momčad!

Hector Bellerin (23) ozlijedio se u susretu svog Arsenala protiv Chelseaja prošlog tjedna. Stradalo je koljeno koje se zarotiralo nakon nezgodnog doskoka u 70. minuti, a Bellerin je odmah počeo zapomagati i previjati se po travnjaku. Iznesen je na nosilima, a klub je potvrdio najgore prognoze.

Foto: Chris Radburn/Press Association/PIXSELL Foto: John Sibley/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

- Hector ima rupturu vanjskoga križnog ligamenta lijevoga koljena. Narednih dana će na operaciju. Rehabilitacija bi trebala trajati između šest i devet mjeseci, dakle. Svi u klubu naporno će raditi kako bi se Hector što prije vratio nogometu iduće sezone - napisao je Arsenal u priopćenju.

Španjolac stvarno nema sreće s ozljedama. Ove sezone odigrao je 19 utakmica u kojima je igrao vrlo dobro, a dodao je i pet asistencija, a prije ove ozljede koljena imao je problema s listom.

Hector Bellerin pažnju je plijenio modnim kombinacijama, a pojavio se i na londonskom Fashion Weeku. Bellerin je preuzeo ulogu stilista i za svoje suigrače pa su tako njegove kombinacije oblačiči igrači poput Aubameyanga.

A o modi u svom životu nedavno je progovorio i sam Hector za Mundial:

- Ne vjerujem da postoji nogometaš koji razmišlja samo o nogometu. Ljudi imaju različite strasti, hobije i živote van nogometa, a iako je nogomet uvijek bio moj broj jedan, u mom životu postoje i ostale stvari.

- Kada vidim da ljudi govore da se tako oblačim samo radi pozornosti, to me boli. Moda me zbližila s obitelji - objasnio je 23-godišnjak, kojemu kroz posljednjih sezonu i pol zamjeraju drastičan pad forme, a navijači nerijetko to povezuju upravo s rastom njegovog istančanog ukusa za modu.