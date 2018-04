Arsene Wenger: Navijači su me povrijedili; novog šefa ne biram

Arsene Wenger (68) u petak je šokirao javnost svojom odlukom da napušta klupu Arsenala, na kojoj je proveo čak 22 godine. Nakon utakmice protiv West Ham Uniteda, koju je njegov klub sigurno dobio rezultatom 4-1, zahvaljujući golovima Monreala, Ramseya i Lacazettea, Francuz se osvrnuo na prošlotjedna događanja.

Wenger je istaknuo da neće imati glas u odabiru svog nasljednika, piše Daily Mirror:

- Ne. Mislim da je najvažnija stvar u klubu da se svako drži svog posla. Moj posao je da brinem o rezultatu, financijama, transferima - i to i radim.

Osim što neće sudjelovati u odabiru novog trenera, odbio je i objasniti zašto je odlučio sada otići, jer ugovor mu traje još godinu dana:

- Odlučio sam. Nije vrijeme da pričam o razlozima. O tome ću nekad kasnije.

S obzirom da se nitko nije izjasnio u vezi detalja, nastavljaju se nagađanja o tome je li riječ o Wengerovoj odluci ili ga je netko drugi 'potjerao'. Ipak, uskoro bivši šef 'Topnika' otkrio je kako je uspijevao u zadnje vrijeme ostati miran unatoč kritikama navijača na njegov račun:

- Ja sam sretan kad su navijači sretni. Spreman sam pretrpjeti kako bi oni bili sretni. Svaka odluka koju sam donio u ovih 22 godine bila je za dobrobit Arsenala. Vjerujem da ću klub ostaviti u veoma snažnoj poziciji.

Ipak, Wenger se nije suzdržao od komentiranja nesloge i ljutnje među navijačima proteklih godina:

- Naši navijači svojim ponašanjem nisu doprinijeli jedinstvu u klubu, kakvo ja želim, i to me povrijedilo. Slika kluba kakva je prezentirana, nije onakva kakvu ja želim.

Od Wengerove odluke, koju je razglasio u petak, očekivalo se da će vratiti navijače na tribine, nakon nekoliko tjedana apatije i praznih sjedala na domaćim utakmicama. Umjesto punog stadiona, na utakmici protiv West Hama, predzadnjoj domaćoj u prvenstvu, opet su se mogla vidjeti prazna mjesta.

Surprising lack of fanfare (and fans) inside the Emirates. Arsene Wenger will be walking out to a half-empty stadium, which doesn't seem quite right...