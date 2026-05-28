TRENER ARSENALA

Arteta: Kažu da igram previše defenzivno, ali ja tražim put do uspjeha. Sumnjali su u mene...

Piše Jakov Drobnjak,
Foto: Matthew Childs/REUTERS

Moji sinovi su bili pred televizorom, a ja sam otišao u vrt roštiljati. Tek kad je završilo, došao je moj najstariji sin Gabriel i kroz suze mi rekao: 'Tata, prvaci smo Premier lige', rekao je Mikel Arteta o utakmici Cityja

Mikel Arteta, trener Arsenala, u razgovoru za Marcu osvrnuo se na uspješnu sezonu u kojoj je klub osvojio Premier ligu i stigao do finala Lige prvaka. Nakon tri sezone u kojima je završavao kao viceprvak, Arteta je objasnio ključne razloge uspjeha.

- Bili smo blizu i prethodnih godina, ali nešto je nedostajalo. Osjećaj je bio drugačiji od samog početka. Bio sam uvjeren da ćemo biti vrlo blizu. Moj posao bio je uvjeriti igrače da se osjećaju kao najbolji, jer bilo je trenutaka sumnje. Dao sam im energiju i rekao im da se zabavljaju - rekao je.

Arteta je otkrio i kako je proslavio osvajanje naslova, odabravši intimniji način proslave odvojen od momčadi.

- Osjećao sam da će im biti ugodnije bez mene. Svi igrači i osoblje zajedno su gledali ključnu utakmicu, a ja sam osjetio da je to njihov trenutak i otišao kući. Nisam gledao utakmicu. Moji sinovi su bili pred televizorom, a ja sam otišao u vrt roštiljati. Tek kad je završilo, došao je moj najstariji sin Gabriel i kroz suze mi rekao: 'Tata, prvaci smo Premier lige'. Zagrlili smo se s cijelom obitelji. Nevjerojatno je da jedna lopta može povezati toliko ljudi s takvim emocijama - opisao je.

Osvajanje naslova za Artetu je oslobođenje koje momčad treba iskoristiti u Ligi prvaka.

- Postoji dio radosti i dio skidanja tereta, olakšanja. Onaj osjećaj kad kažeš: 'Ovo sada imamo'. I to sada moramo iskoristiti kao tsunami emocija, entuzijazma i gladi za osvajanjem Lige prvaka - kaže.

Na pitanje što mu je bilo najljepše u svemu postignutom, odgovara:

- Put. Ovo smo postigli s ljudima koji vrijede. Ponekad sam se osjećao ranjivo i pitao se jesam li sposoban za ovo. 'Jesam li ja idealna osoba da ovo vodim?'. A odgovor nemaš dok to ne postigneš. Uspjeli smo svi zajedno.

Tijekom sezone momčad su kritizirali zbog defenzivnog stila igre, no Arteta to vidi kao motivaciju za daljnji razvoj.

- Poštujem sva mišljenja. Moj posao je da se ne mogu pomiriti s tim ako nam nešto nije dovoljno za pobjedu. Moja je zadaća inovirati i tražiti nove formule kako bismo na kraju pobijedili - objasnio je

Ta inovacija vidljiva je u taktičkoj fleksibilnosti. Temelj uspjeha bila je čvrsta obrana; momčad je u svim natjecanjima čak 32 puta sačuvala mrežu netaknutom. Uz to, Arsenal je postao iznimno opasan iz prekida, zabio je 24 gola na taj način.

- S ozljedama koje smo imali, da stavim sve te ozljede u stroj i pitam ga za vjerojatnost osvajanja Premier lige, dao bi mi dva posto. A ja se nisam namjeravao pomiriti s tim. Morali smo tražiti druge stvari s našim resursima.

