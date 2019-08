Suba stiže Modriću: AS tvrdi da Real Madrid želi Subašića

Benjamin Lecomte stigao je u Monaco početkom ljetnog prijelaznog roka za 15 milijuna eura i tu je bilo jasno da Danijel Subašić (34) polako pada u drugi plan.

Ozljede su ga pogodile nakon Svjetskog prvenstva u Rusiji i odigrao je 17 utakmica, od čega je većina u proljetnom dijelu sezone. No francuski mediji raspisali su se da je pitanje vremena kada će napustiti Kneževinu iako direktne ponude za njega nije bilo. No čini se da ima zainteresiranih, a jedan od njih je i Real Madrid, piše španjolski AS!

Kraljevski klub je ostao na Navasu i Courtoisu, no Kostarikanac je na izlaznim vratima i uskoro bi mogao napustiti klub, pa su se u Realu dali u potragu za njegovim nasljednikom i zagrizli su za Subašića.

Osim njega, tu je i Mirante iz Rome i Stekelenburg iz Evertona. Dakle, sve iskusni golmani koji se već nalaze na zalasku karijere i koji bi preuzeli ulogu drugog golmana koji bi eventualno branio u Kupu kralja ili nekim prijateljskim utakmicama...

No kako pišu ostali španjolski mediji, najizvjesniji je dolazak Pepea Reine.

Suba je u Monaco stigao 2012. godine i od tada je bio standardni prvotimac sve do ove sezone. Ukupno je odigrao 291 utakmicu, primio 292 gola, dok je na čak 111 utakmica svoju mrežu ostavio čistom. Zabio je i jedan gol, a to je bilo 2012. godine iz slobodnog udarca Boulogneu. U reprezentativnu mirovinu otišao je prošle godine sa stilom, sa srebrom oko vrata nakon fantastičnog nastupa na Svjetskom prvenstvu u Rusiji...

Dnevnik L'Equipe je prije nekoliko tjedana tvrdio da je Subašić na izlaznim vratima i da je Monaco spreman na raskid ugovora kako bi mu olakšao traženje novog kluba. Tiražni list navodi da bi Suba karijeru mogao nastaviti u arapskim zemljama gdje bi dodatno zaradio prije odlaska u mirovinu, no čini se da je Real uskočio u njegove plane i preusmjerio ih na Madrid.