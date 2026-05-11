As: Real pod hitno mora obaviti rekonstrukciju! Obrana je kaos

Nakon još jedne sezone bez velikog trofeja, koju je zapečatila Barcelonina proslava naslova prvaka, u Real Madridu upaljen je alarm za uzbunu. Poraz od Bayerna u Ligi prvaka i neuspjeh u prvenstvu signalizirali su kraj jedne ere i početak hitne rekonstrukcije. Uprava kluba svjesna je da su promjene nužne i, kako pišu španjolski mediji, neće se dugo čekati.

Foto: ALBERT GEA/REUTERS

Prvi na redu za odlazak je trener Álvaro Arbeloa. Bivši branič preuzeo je klupu kao privremeno rješenje nakon otkaza Xabiju Alonsu u siječnju, no nije uspio preokrenuti sezonu. Njegov se odlazak smatra gotovom stvari, a klub je već u poodmaklim pregovorima s glavnim kandidatom.

Kako piše ugledni Diario As, sve je spremno za povratak Joséa Mourinha. Predsjednik Florentino Pérez navodno Portugalcu želi ponovno dati ključeve svlačionice. Mourinho je detaljno upoznat sa situacijom u momčadi i navodno ozbiljno razmatra povratak na Santiago Bernabéu.

Dok se čeka rješenje trenerskog pitanja, sportski sektor planira veliku rekonstrukciju igračkog kadra, a apsolutni prioritet je obrana. Odlazak Davida Alabe, neizvjesna budućnost Danija Carvajala te problemi s ozljedama Édera Militãa ostavili su zadnju liniju u kaosu.

Izvori bliski klubu navode da je plan dovesti "tri ili četiri pojačanja" kako bi se stabilizirala obrana, piše As. Među kandidatima se spominje Borussijin stoper Nico Schlotterbeck, čija se vrijednost procjenjuje na 60 do 70 milijuna eura. Da bi se osigurao novac, klub je spreman prodati igrače poput Eduarda Camavinge i Danija Ceballosa. U napad se vraćaju Nico Paz i Endrick, no jasno je da je glavni fokus na popravljanju temelja momčadi.