AS uoči finala: 'Olmo je kapetan i general kao što je bio i Iniesta'

Dani Olmo (28) nije uvijek bio u početnoj postavi na ovom Mundijalu, ali kad je igrao, Španjolska je redovito pobjeđivala.

U 56 nastupa za reprezentaciju ima 33 pobjede, a kao starter izgubio je samo jednom, od Japana na SP-u u Kataru.

S 12 golova i 11 asistencija u dresu reprezentacije, Olmo je rekorder po asistencijama na velikim natjecanjima, s ukupno osam na europskim i svjetskim prvenstvima, od čega dvije na ovom turniru.

Španjolski AS posebno ističe Olmov karakter u ključnim situacijama. Uoči jedanaesterca protiv Francuske uzeo je loptu, preuzeo pritisak i provokacije protivnika, čime je Oyarzabalu omogućio da ostane miran i zabije za 1-0.

Dinamo je čak s 4:0 pobijedio Atalantu u prvom kolu Lige prvaka, 18.09.2019. | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Protiv Francuske je i asistirao Porru za 2-0, okrenuvši se leđima prema golu i savršeno uočivši prostor, dok je bio pod faulom. U momčadi ga smatraju petim kapetanom, a pojavile su se i usporedbe s Andrésom Iniestom. Olmo ih odbija.

- Samo je jedan Iniesta - rekao je.

Olmo i Španjolska pokušat će ponoviti protiv Argentine ono što je Iniesta uspio prije 16 godina, osvojiti Svjetsko prvenstvo i dodatni novu zvijezdu na dres 'la roje'.