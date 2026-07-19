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AS uoči finala: 'Olmo je kapetan i general kao što je bio i Iniesta'

Piše Bruno Lukas,
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AS uoči finala: 'Olmo je kapetan i general kao što je bio i Iniesta'
Foto: HANNAH MCKAY/REUTERS
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Španjolski AS objavio je uoči finala opširan tekst o Daniju Olmu, nazvavši ga 'kapetanom generalom' čiji utjecaj nadilazi statistiku

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Dani Olmo (28) nije uvijek bio u početnoj postavi na ovom Mundijalu, ali kad je igrao, Španjolska je redovito pobjeđivala.

U 56 nastupa za reprezentaciju ima 33 pobjede, a kao starter izgubio je samo jednom, od Japana na SP-u u Kataru.

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S 12 golova i 11 asistencija u dresu reprezentacije, Olmo je rekorder po asistencijama na velikim natjecanjima, s ukupno osam na europskim i svjetskim prvenstvima, od čega dvije na ovom turniru.

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Španjolski AS posebno ističe Olmov karakter u ključnim situacijama. Uoči jedanaesterca protiv Francuske uzeo je loptu, preuzeo pritisak i provokacije protivnika, čime je Oyarzabalu omogućio da ostane miran i zabije za 1-0.

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Protiv Francuske je i asistirao Porru za 2-0, okrenuvši se leđima prema golu i savršeno uočivši prostor, dok je bio pod faulom. U momčadi ga smatraju petim kapetanom, a pojavile su se i usporedbe s Andrésom Iniestom. Olmo ih odbija.

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- Samo je jedan Iniesta - rekao je.

Olmo i Španjolska pokušat će ponoviti protiv Argentine ono što je Iniesta uspio prije 16 godina, osvojiti Svjetsko prvenstvo i dodatni novu zvijezdu na dres 'la roje'.

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