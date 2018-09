Asensio ne želi biti nasljednik Ronalda: Odbio dres s brojem 7

Real Madrid vratio je u svoje redove bivšeg igrača Mariana Díaza. Iako se predviđalo da će 25-godišnjak iz Lyona otići u Sevillu, 'kraljevski klub' iskoristio je svoje pravo otkupa i vratio ga na Santiago Bernabeu, gdje će u ovoj sezoni nositi popularni dres s brojem sedam.

Navodi se da je Mariano sam zatražio Realovu 'sedmicu', ali odluka je zapravo bila na Marcu Asensiju.

Suradnik COPE-a Julio Maldonado rekao je da je dres s brojem sedam prvo ponuđen Asensiju, ali ga je on odbio.

- Real Madrid ponudio je Marcu Asensiju broj sedam, ali igrač je rekao 'ne'. Klub je doveo Mariana, koji je odlučio nositi broj Cristiana Ronalda - rekao je Maldonado.

Asensio će nastaviti nositi svoj broj 20, a zašto je odbio 'sedmicu' još se ne zna. Jedan od mogućih razloga je 'teret' koji ide uz taj legendarni broj.

#Mariano is the new number 7 👕 of #RealMadrid. Here who wore it before him



🇪🇸 Emilio #Butragueño (85/86-94/95)

🇪🇸 #Raúl (95/96-09/10)

🇵🇹 Cristiano #Ronaldo (10/11-17/18)

🇩🇴 #Mariano Díaz (18/19- ) pic.twitter.com/zgkco3zsK2