Atalanta čeka još jedan Jurićev posrtaj i postaje bivši. Klub je već pronašao moguće zamjene

Atalanta iz Bergama sve više gleda prema novim trenerima i smjeni sadašnjeg stratega prve momčadi, 50-godišnjeg Hrvata Ivana Jurića, pišu talijanski mediji.

Foto: Matteo Ciambelli/REUTERS

U prošlom kolu Atalanta je upisala prvi prvenstveni poraz u sezoni, izgubila je s 0-1 kod Udinesea. Niti prije toga ligaška sezona nije bila pozitivna jer su nogometaši iz Bergama uz dvije pobjede imali čak sedam neodlučenih rezultata. Trenutačno je Atalanta na 11. mjestu ljestvice. U Ligi prvaka Atalanta je skupila pobjedu, remi i poraz te je trenutačno na 17. mjestu ljestvice.

Talijanski mediji navode da su za budućnost Jurića u klubu ključne iduće dvije utakmice. Gostovanje kod Marseillea u srijedu, u sklopu Lige prvaka i prvenstveni domaći ogled protiv Sassuola 9. studenoga. Nakon toga slijedi stanka zbog reprezentativnih obaveza.

Ne bude li pozitivnih rezultata u iduća dva susreta talijanski mediji s velikom vjerojatnošću najavljuju smjenu hrvatskog trenera. Poznato je i tko bi ga mogao naslijediti. U pitanju su 41-godišnji Raffaele Palladino, nekadašnji trener Monze i Fiorentine te dvije godine stariji Thiago Motta koji je ranije radio u Genoi, Speziji, Bologni i Juventusu. Palladino je tijekom ovog ljeta bio jedna od opcija čelnika Atalante za novog trenera, ali su se tada odlučili za Ivana Jurića.