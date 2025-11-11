Atalanta ekspresno pronašla Juriću zamjenu. Bivši talijanski reprezentativac preuzeo klupu

Atalanta je službeno potvrdila imenovanje Raffaelea Palladina za novog glavnog trenera, samo dan nakon što je klub raskinuo suradnju s hrvatskim stručnjakom Ivanom Jurićem, koji je na klupi proveo tek 11 utakmica u novoj sezoni Serie A.

Klub iz Bergama u ponedjeljak je objavio da prekida suradnju s Jurićem zbog slabog ulaska u sezonu 2025./26. Atalanta je u posljednjih osam kola osvojila samo šest bodova, uz dva uzastopna poraza i niz od čak šest remija, pa se trenutačno nalazi na razočaravajućem 13. mjestu prvenstvene ljestvice.

Foto: Manon Cruz/REUTERS

Uprava nije gubila vrijeme i odmah je pronašla nasljednika. Palladino, bivši trener Monze i Fiorentine, potpisao je ugovor s Atalantom do 30. lipnja 2027., prema navodima portala Football Italia. Službeno je predstavljen kao novi trener na stranicama kluba, koji je istaknuo da u Bergamo stiže nakon uspješnog razdoblja u Fiorentini, s kojom je prošle sezone završio šesti u Serie A i stigao do polufinala Konferencijske lige.

Prije dolaska u Firencu, Palladino je dvije sezone vodio Monzu, klub u kojem je i započeo svoju trenersku karijeru radeći s mlađim kategorijama. U Monzi je privukao pozornost ofenzivnim stilom igre i hrabrim pristupom, što mu je otvorilo put prema većim izazovima. Kao igrač, skupio je tri nastupa za talijansku reprezentaciju.

Palladino će debitirati na klupi Atalante 22. studenoga, nakon reprezentativne stanke, u gostujućoj utakmici protiv aktualnog prvaka Napolija. Njegov zadatak bit će podići formu momčadi i vratiti "La Deu" u borbu za europske pozicije.

Foto: JENNIFER LORENZINI/REUTERS

Uz novog trenera u Bergamo dolazi i njegov stručni stožer. Pomoćni trener bit će Stefano Citterio, tehnički suradnik Federico Peluso, bivši igrač Atalante, dok će za kondicijsku pripremu biti zaduženi Fabio Corabi i Nicola Riva. Analizu utakmica vodit će Andrea Ramponi i Mattia Casella. Od postojećeg stručnog osoblja kluba, suradnju s novim trenerom nastavljaju Cristiano Raimondi, Marco Savorani, Sabino Oliva, Marcello Iaia, Stefano Brambilla i Andrea Vigni.

Atalanta se još oporavlja od odlaska Gian Piera Gasperinija, koji je prošloga ljeta, nakon sedam iznimno uspješnih sezona, preuzeo Romu. Od tada "La Dea" nije pronašla pravu formu. Od kolovoza je ostvarila samo četiri pobjede u petnaest utakmica, po dvije u Serie A i Ligi prvaka. Klub je tako postao četvrti u Serie A koji je ove sezone promijenio trenera, nakon Juventusa (Igora Tudora zamijenio Luciano Spalletti), Genoe (Patricka Vieiru naslijedio Daniele De Rossi) i Fiorentine (Stefana Piolija zamijenio Paolo Vanoli).