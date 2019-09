Atalanta je bolja od Šahtara, a hvala Bjelici što mi tako vjeruje

Njihova napadačka linija mi izgleda odlično, igraju visoki presing, ma kao da od prve minute kreću 'va banque'. No, čim izađemo iz tog presinga imat ćemo svoje prilike. Kažem, Atalanta je pobjediva, imamo respekt, ali ne i strah prema njima, kaže Dino Perić (25).

Branič Dinama izborio se za mjesto u početnoj postavi Dinama, pa je na klupu morao preseliti Kevin Theophile-Catherine. Dapače, njegove igre oduševljavaju i Nenada Bjelicu koji vjeruje kako bi za Perića uskoro moglo biti mjesta i u hrvatskoj reprezentaciji...

- Atalanta je debitant u Ligi prvaka, a čim su u takvoj konkurenciji kao što je talijanska liga iza sebe ostavili druge velikane, znači da su vrhunska momčad. Ma to je odlična momčad sa sjajnim individualcima, ali kvalitetno smo i mi. Bit će ovo puno drugačija utakmica nego što smo i mi i oni igrali u dosadašnjem dijelu sezone, naboj će biti velik, ipak je to otvaranje Lige prvaka.

- Mi se radujemo toj Ligi prvaka, a toj himni koju je uvijek ugodno slušati, a uz sve to bit će i prepun stadion. Vidim da i Talijani najavljuju dolazak u velikom broju, bit će više od tri tisuće njihovih navijača, pa znači kako će nas očekivati paklena atmosfera. Sve je jasno, mi idemo poginuti za pobjedu.

Vaša pozicija u momčadi postala je neupitna, Nenad Bjelica u vas ima veliko povjerenje...

- Da, lani sam bio u nekom drugom planu, više sam igrao HNL utakmice, danas je ipak to malo drugačije. Već te utakmice protiv Rosenborga su bile drugačije, samo kada čujete tu himnu Lige prvaka, meni je to u utakmicama protiv Rosenborga bilo neko ispunjenje dječačkog sna. To vas sve dodatno nosi i motivira, a onda još kad vidite i prepun Maksimir...

Dino Perić je nastavio...

- Atalanta možda nije toliko zvučna kao neke druge talijanske momčadi, no oni su opet bili bolji od svih tih velikana. Za mene je to prava momčad, čak mislim da su kvalitetniji od Šahtara, a imam osjećaj da ćemo se puno lakše nositi s Ukrajincima. Ma gledajte, ovo je Liga prvaka, sva krema europskog nogometa, mi želimo svima dokazati kako tu i pripadamo.

No, i Atalanta ima svojih mana...

- Gledao sam ih i sada protiv Genoe, pa ako su se oni dobro nosili s Atalantom, zašto ne bi i mi? Ma sigurno su pobjedivi, mi ćemo poginuti na terenu, bacati se za svakom loptom, a sada hoće li to ispasti dobro ili ne, vidjet ćemo.

Je li se kod vas što promijenilo otkako ste postali prvotimac Dinama?

- Ma je se, kao ni ljudi oko mene, nisam promijenio, uvijek sam bio isti. No, sada me ljudi puno više prepoznaju po ulici, na početku sezone nam se dogodila da ozljeda Theophilea, dobio sam priliku i za mene je ispalo dobro. To je nogomet, pogotovo u Dinamu gdje vlada žestoka konkurencija. Jedna kobna greška ili slabija predstava vas lako mogu izbaciti iz momčadi, to je tako.

Na suprotnoj strani čekat će vas i Mario Pašalić, jeste li s njim igrali u mlađim reprezentacijama?

- Čak i nisam puno, možda tek jednu-dvije utakmice, znam da smo igrali na Rujevici protiv Španjolske. Mario Pašalić je odličan igrač, pa igra u prvih 11 Atalante, gledao sam ga i sada protiv Genoe, igrao je jako dobro i mogao čak zabiti koji gol. A čim ima ozbiljnu minutažu u momčadi koja igra Ligu prvaka, znači da vrijedi. I da je uspio, svaka mu čast.

Poslije Atalante, slijedi vam gostovanje kod Manchester Cityja...

- Uh, to će biti užitak, riječ je o najskupljoj momčadi svijeta, veličanstvenom stadionu... Već sad me prijatelji zivkaju, svi žele ići na tu utakmicu, ali polako, prvo razmišljamo o Atalanti, a onda izazovima koji nam dolaze.

Koliko ste ulaznica podijelili za Atalantu?

- Haha, barem 40-ak, bit će pun stadion pa je i nama bilo teže doći do puno ulaznica. Dres s utakmice? Uh, koliko me ljudi i navijača već pita za dres, pitanje je hoće li mi i ostati koji za mijenjanje poslije utakmice? Ali, želio bih s nekim promijeniti dres, imati neku uspomenu s takvog dvoboja.

Nenad Bjelica nedavno vas je izborniku Zlatku Daliću predložio i za reprezentaciju...

- Meni je ostvarenje sna bilo što sam samo kao navijač doživio da budemo viceprvaci svijeta. Hvala treneru koji toliko vjeruje u mene, a o tome hoću li biti pozvan odlučuju drugi ljudi. Malo me sve to iznenadilo, iako ja oduvijek vjerujem u sebe, nikad nisam sumnjao u svoje kvalitete. Ako dobijem poziva izbornika znači da sam ga zaslužio, a ako ga ne dobijem znači da nisam dovoljno kvalitetan, sve je jasno - završio je Perić.