Atiemwen: Ovo mi je najvažniji gol, ozljede su bile krive za sve

Želim svima pokazati i dokazati koliko vrijedim, rekao nam je napadač iz Nigerije, koji je Dinamu donio pobjedu protiv Wolfsbergera. Do utakmice u četvrtak, odigrao je samo par minuta protiv Lokomotive ove sezone

<p>Beli, ‘spasitelju’. Baš su to mogli uzviknuti dinamovci nakon što je 24-godišnji Nigerijac zabio za pobjedu protiv <strong>Wolfsbergera</strong>. Zabio je majstorski, nema što, tko bi prije nekoliko tjedana rekao da će on biti junak <strong>Maksimira</strong>?!</p><p><strong>Iyayi Atiemwen </strong>u igru je ušao u 74. minuti, a ni dvije minute kasnije zabio je za trijumf koji je “modre” doveo do vrha ljestvice skupine K, do pet bodova i sjajne situacije nakon tri odigrana kola. Prošle je sezone Beli bio na posudbi u Lokomotivi, vratio se u Maksimir. Trebao je opet negdje na posudbu, s Dinamom ima ugovor do siječnja 2024. godine. Na kraju je ostao, završio na popisu igrača za <strong>Europsku ligu</strong></p><p>I ispao slučajni heroj, a bio je otpisan.</p><p>Ove je sezone do utakmice s Austrijancima odigrao samo nekoliko minuta, ušao je u remiju protiv Lokomotive u 90. minuti. Da nije bilo situacije s koronom, mnogo zaraženih igrača u Maksimiru, Nigerijac gotovo sigurno ne bi završio u igri protiv Wolfsbergera, vjerojatno bi bio na klupi, ali teško da bi dobio priliku.</p><p>- Dragi su mi neki golovi za Goricu, zabijao sam i za Dinamo, neki su bili pobjedonosni, ali ovaj je ipak najvažniji, a samim time i najdraži. Sjećam se reakcija suigrača, sve one euforije nakon tog gola... Pa pogledajte fotografije slavlja i njihove izraze lica, onoliku sreću. To mi puno znači<strong>. Lovro Majer </strong>mi je sjajno ubacio - rekao nam je Dinamov Nigerijac, koji je ispao junak, a bio je blizu odlaska iz Maksimira.</p><p>- Uvijek sam vjerovao u sebe i niti jednoga trenutka nisam sumnjao u ono što znam i što mogu. Meni taj gol nije toliko iznenađenje jer, kažem, vjerujem u svoje kvalitete. Znam da je cijeli splet okolnosti bio takav da su se sad mnogi iznenadili. Ali osnovni je problem bio u ozljedama koje su me dugo izbacivale iz ritma i nisam mogao uhvatiti kontinuitet - kaže strijelac pobjedničkoga gola u četvrtak i dodaje:</p><p>- Jedino čemu sam se nadao je da budem zdrav i da se napornim radom nametnem treneru i suigračima. Samo sam htio dočekati svoju priliku. Nasreću, napokon se sve poklopilo.</p><p>Je li ga nakon utakmice nazvao trener Zoran Mamić?</p><p>- Trener je čestitao svima, kao što su to učinili svi igrači koji u četvrtak nisu bili s nama na stadionu. U svlačionici je sjajna atmosfera jer su i rezultati takvi - poručuje Atiemwen, koji se nada puno većoj minutaži nakon gola.</p><p>- Velika želja mi je igrati u svakoj utakmici, igrati što više, ali tako razmišlja svaki igrač. Ne znam postoji li sportaš koji razmišlja drukčije. Iznimno poštujem konkurenciju u momčadi, sve suigrače, a svatko od nas mora se nametnuti na treninzima. Isto vrijedi i za mene, dakle kao i za svakoga drugog. Sad kad su ozljede iza mene, silno želim pokazati koliko vrijedim, pun sam elana i želje, na treninzima idem do kraja. Želim kvalitetom uvjeriti trenera da zaslužujem igrati što više.</p><p>Ugovor s Dinamom ima na još više od tri godine.</p><p>- Došao sam u <strong>Dinamo </strong>početkom 2019. godine, uoči proljetne polusezone, i doista nisam imao sreće jer sam se vrlo brzo ozlijedio, na utakmici protiv Gorice. Ozljede su me i kasnije pratile, nisam uspio uhvatiti pravi ritam. To je veliki problem za svakog sportaša. I baš zbog svega toga imam silan motiv dokazati se i treneru i suigračima, pokazati koliko vrijedim i što mogu. I to silno želim učiniti baš u Dinamu - kaže Beli, koji financijski pomaže svoju obitelj u Nigeriji.</p><p>- To je moja privatna stvar, ali naravno da im pomažem - kaže kratko.</p><p>Na Instagramu je jednom prilikom dijelio tenisice, suigrači kažu da je jako zabavan i izvan travnjaka. U četvrtak je imao potez karijere.</p>