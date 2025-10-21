Atletico dočekao hladan tuš na Emiratesu - doslovno! Blatnjavi odjurili u hotel, žalit će se Uefi

Atletico Madrid podnio je službenu žalbu Uefi protiv Arsenala jer su ih u svlačionici Emirates stadiona dočekali hladni tuševi. Momčad Diega Simeonea stigla je u London uoči večerašnje utakmice Lige prvaka protiv Arsenala, a kao i obično, Španjolci su dan ranije odradili trening na stadionu domaćina. No nakon treninga, igrači su se neugodno iznenadili kada su iz tuševa potekle samo hladne vode.

Prema pisanju Marce, igrači i stožer Atletica bili su bijesni, iznenađeni i zbunjeni jer stadion takvog standarda nema osnovne uvjete poput tople vode. Dužnosnici madridskog kluba već su oko 18.45 sati obavijestili Arsenal da u svlačionici nema tople vode. Trening je trebao završiti u 19.30, ali su se igrači vratili 15 minuta ranije, uvjereni da će problem biti riješen, no nije bio.

Foto: Andrew Couldridge/REUTERS

Topla voda puštena je tek u 19.25, ali su Simeone i njegovi igrači već odlučili otići na hotelski tuš. Arsenal se ubrzo ispričao, istaknuvši da se takav kvar dosad nikada nije dogodio. Zanimljivo, Simeone je kroz godine poznat po korištenju raznih "psiholoških trikova" i igara živaca na terenu, no ovaj put se doista radilo o tehničkom problemu, a ne o nekom planiranom hladnom dočeku. Iako su neki igrači ljutito napustili stadion mokri i blatnjavi, incident se, čini se, dogodio slučajno.

Arsenal u susret ulazi s dvije pobjede u prva dva kola Lige prvaka, dok je Atletico prošlog mjeseca u Engleskoj izgubio 3-2 od Liverpoola. Simeone će večeras propustiti utakmicu jer mu je Uefa izrekla suspenziju zbog sukoba s navijačima i isključenja u Liverpoolu.

Unatoč neugodnom incidentu, trener Arsenala Mikel Arteta nije skrivao poštovanje prema Simeoneu.

- Simeone je trener od kojeg sam mnogo naučio. Ono što me najviše fascinira jest njegova strast i energija. Nakon toliko godina u istom klubu i s gotovo istim igračima, i dalje zna kako ih motivirati i prenijeti im želju za pobjedom. To mogu samo iznimni treneri. Način na koji je izgradio identitet Atletica i duh te momčadi zaista je impresivan.

Arsenal će večeras tražiti treću uzastopnu pobjedu u Ligi prvaka nakon trijumfa protiv Athletic Bilbaa i Olympiacosa (obje utakmice završile 2-0), dok je Atletico nakon poraza od Liverpoola (3-2) u Madridu deklasirao Eintracht Frankfurt 5-1.