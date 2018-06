Atletico gradi mega momčad! Cholo uzima golgetera PSG-a

Prvi napadač Atletica Antoine Griezmann na izlaznim je vratima kluba iz Madrida, a kao prva zamjena za sjajnog Francuza navodi se urugvajski reprezentativac Edinson Cavani.

Prema tvrdnjama Mundo Deportiva predstavnici Atletico Madrida i agent napadača PSG-a Walter Guglielmone, koji je ujedno njegov stariji brat održali su pregovore oko potencijalnog transfera.

Sastanak je održan prije nekoliko tjedana u restoranu Navalcarnero u Madridu, a tamo su bili Cavani, njegov agent i sportski direktor Atletica Andrea Berta.

Prema prvim saznanjima, sastanak je prošao izrazito dobro i obje strane su zadovoljne ishodom. Cavani je navodno pristao igrati za momčad Diega Simeonea, a Simeone upravo u Cavaniju vidi pravu zamjenu za Griezmanna koji će vrlo vjerojatno krenuti put Barcelone.

Sjajni Urugvajac je produljio ugovor s PSG-om prošle godine, a on ističe 2020. godine. No, dolaskom Neymara i Mbappéa stvari su se zakomplicirale što je dovelo do toga da će Cavani vrlo vjerojatno napustiti klub iz prijestolnice Francuske.

Glavni razlog je financijski fair - play jer ukoliko PSG ne zadovolji Uefine zahtjeve prijeti im izbacivanje iz Lige prvaka za sljedeću sezonu.

Ovo nije prvi put da su Cavani i Atletico održali pregovore. Prije par sezona je Urugvajac bio vrlo blizu prelaska u Atletico, ali je tada predsjednik PSG-a odlučio da nije spreman prodati svog najboljeg napadača.

Tada su on i Simeone održali par pregovora putem mobitela, a Cavani mu je priznao kako želi obući dres Atletica i zaigrati zajedno s kolegama iz reprezentacije Godinom i Gimenezom.