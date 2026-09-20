Atletico je slavio protiv Reala u madridskom derbiju. Barcelona se odvojila na vrhu La Lige...

U gradskom derbiju sedmog kola španjolske Primere Atletico je na svom stadionu svladao Real Madrid 2-1. Nakon što je rano u drugom poluvremenu ostao s igračem manje, Real Madrid u nedjelju nije uspio odoljeti pritisku u gostima kod gradskog rivala Atlética (2-1) - u utakmici nabijenoj sportskim i političkim tenzijama - čime je omogućio Barceloni da se odvoji na vrhu La Lige s prednošću od šest bodova.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:57 Mourinho: Idem zatvarati meč i nemam više izmjena. A onda mi kažu da nam treba još jedan gol | Video: 24sata/reuters

Nakon što su zaostali pogotkom iz jedanaesterca koji je skrivio španjolski branič Dean Huijsen, koji je i isključen zbog tog prekršaja, a realizirao ga Alejandro Grimaldo, igrači Reala primili su i drugi pogodak nakon sat vremena igre, kada je bivši igrač Lillea Jonathan David zabio. Njemački branič Antonio Rüdiger ublažio je poraz snažnim udarcem glavom u završnici utakmice.

Atletico je na ljestvici preskočio Real i zasjeo na drugo mjesto sa 16 bodova - pet manje od vodeće Barcelone te jednim bodom više od Reala i Real Betisa.