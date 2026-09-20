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Atletico je slavio protiv Reala u madridskom derbiju. Barcelona se odvojila na vrhu La Lige...

Piše HINA,
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Atletico je slavio protiv Reala u madridskom derbiju. Barcelona se odvojila na vrhu La Lige...
Foto: Juan Barbosa
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Atletico je srušio Real u madrdiskom derbiju rezultatom 2-1! Huijsenov crveni karton i penal presudili su Kraljevima, a Barcelona sada bježi na vrhu La Lige

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U gradskom derbiju sedmog kola španjolske Primere Atletico je na svom stadionu svladao Real Madrid 2-1. Nakon što je rano u drugom poluvremenu ostao s igračem manje, Real Madrid u nedjelju nije uspio odoljeti pritisku u gostima kod gradskog rivala Atlética (2-1) - u utakmici nabijenoj sportskim i političkim tenzijama - čime je omogućio Barceloni da se odvoji na vrhu La Lige s prednošću od šest bodova.

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Nakon što su zaostali pogotkom iz jedanaesterca koji je skrivio španjolski branič Dean Huijsen, koji je i isključen zbog tog prekršaja, a realizirao ga Alejandro Grimaldo, igrači Reala primili su i drugi pogodak nakon sat vremena igre, kada je bivši igrač Lillea Jonathan David zabio. Njemački branič Antonio Rüdiger ublažio je poraz snažnim udarcem glavom u završnici utakmice. 

Atletico je na ljestvici preskočio Real i zasjeo na drugo mjesto sa 16 bodova - pet manje od vodeće Barcelone te jednim bodom više od Reala i Real Betisa.

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Komentari 13
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