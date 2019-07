Iz La Lige potvrdili: Moguće je da Griezmann ne igra za Barcu

Predsjednik španjolske La Lige Javier Tebas izjavio je kako postoji mogućnost da Liga blokira prelazak Antoinea Griezmanna iz Atletica u Barcelonu.

- Moguće je blokirati transfer igrača. La Liga će odlučiti u kojem smjeru će ići dalje - rekao je Tebas za Onda Cero pa nastavio:

- Atletico je poslao žalbu Ligi kojom žele osporiti Griezmannov prelazak u Barcelonu. Slučaj se istražuje i uskoro će doći do odluke.

