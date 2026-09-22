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Atlético se brutalno narugao Mourinhu nakon derbija! Evo što su objavili na mrežama

Piše Domagoj Vugrinović,
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Atlético se brutalno narugao Mourinhu nakon derbija! Evo što su objavili na mrežama
Foto: Juan Barbosa
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Mourinho je nakon utakmice kritizirao i izbor suca za madridski derbi, a Real je u službenom izvještaju o utakmici također izrazio nezadovoljstvo suđenjem, a sada ima je stigao odgovor

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Atlético Madrid pobijedio je gradskog rivala Real 2-1 na Metropolitanu, ali madridski derbi nije završio posljednjim sučevim zviždukom. Jose Mourinho nakon utakmice oštro je kritizirao suđenje, a Atlético mu je dan poslije odgovorio putem društvenih mreža. Madridski klub objavio je snimku kojom je ismijao Portugalčev nastup na konferenciji za medije i pozvao na prestanak pritiska na suce.

U središtu rasprave našle su se dvije situacije iz prvog poluvremena, u kojima je Mourinho smatrao da su igrači Atlética Cristian Romero i Kang-in Lee trebali dobiti crvene kartone. Trener Reala na konferenciju je donio ispisane fotografije spornih prekršaja i pokazao ih okupljenim novinarima. Mourinho je posebno zamjerio sucu Miguelu Angelu Ortizu Ariasu što nije isključio Romera zbog starta na Judeu Bellinghamu te Leeja zbog prekršaja na Federicu Valverdeu. Prema njegovu mišljenju, Atlético je već u prvom poluvremenu trebao ostati s devetoricom.

LaLiga - Elche v Real Madrid
Foto: Pablo Morano

- Možemo preskočiti konferenciju za medije jer je priča o ovoj utakmici ovdje - poručio je Mourinho pokazujući fotografije.

Real je početkom drugog poluvremena ostao bez Deana Huijsena, koji je srušio Giuliana Simeonea u kaznenom prostoru. Sudac mu je nakon intervencije VAR-a pokazao crveni karton, a Alejandro Grimaldo realizirao je penal i doveo Atlético u vodstvo. Jonathan David poslije je povisio na 2-0, dok je Antonio Rüdiger u sudačkoj nadoknadi ublažio poraz Reala.

Mourinho je nakon utakmice kritizirao i izbor suca za madridski derbi, a Real je u službenom izvještaju o utakmici također izrazio nezadovoljstvo suđenjem.

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Atlético uzvratio Mourinhu

Samo dan nakon derbija Atlético je odlučio odgovoriti na optužbe iz redova gradskog rivala. Na službenom profilu na društvenoj mreži X objavio je kratku snimku pisača iz kojeg izlazi papir s fotografijom Mourinha kako na konferenciji pokazuje sporne situacije.

Na papiru se nalazi poruka: "Odmah zaustavite uznemiravanje sudaca."

Objava je privukla veliku pozornost i u samo dva sata prikupila oko dva milijuna pregleda. Atlético je potom objavio još jednu fotografiju portugalskog stručnjaka s istom porukom. Tu nije bio kraj reakcijama madridskog kluba. U drugoj objavi Atlético se ponovno osvrnuo na Real i njegov odnos prema suđenju.

- Ove godine imaju novi izazov. Tri tjedna bez prvenstva. Ove sezone počinju vrlo rano - poručili su iz Atlética uz fotografiju s natpisom "Strojevi u uključenom načinu rada", aludirajući na medijski pritisak koji, prema njihovu viđenju, Real stvara nakon spornih sudačkih odluka.

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