Atraktivna MMA borkinja prije 3 tjedna rodila, a već trenira

My biggest motivation! Thanks for coming to watch me train today baby! || obrigada por vir me assistir treinar minha linda!! Minha maior motivação!!💕🙏🏼👊🏼 #ufc #backsoon #ufcbrasil #voltandoembreve

A post shared by Mackenzie Dern 🇺🇸🇧🇷 (@mackenziedern) on Jul 1, 2019 at 3:44pm PDT