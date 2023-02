Australac popljuvao Đokovića: Što je napravio za tenis izvan terena? On ne može biti 'GOAT'

Novak Đoković u nedjelju je deseti put osvojio Australian Open i ukupno 22. Grand Slam u karijeri čime se na vječnoj ljestvici izjednačio s Rafaelom Nadalom. Novi Đokovićev trijumf ponovno je povukao pitanje: Tko je najbolji tenisač svih vremena? A odgovor nije nimalo jednostavan...

Za neke je to Nole, za druge Rafa, treće Roger Federer, a svatko će za svog miljenika pronaći nekoliko razloga zašto je baš on najbolji, a ne druga dvojica. Za australskog novinara Scotta Gullana koji piše za Herald Sun nema dvojbe - Đoković se ni po čemu ne može mjeriti s Nadalom i Federerom i biti "GOAT".

"Postoji i druga strana priče, ona o inspiraciji, osvajanju srca, postavljanju putokaza za druge, činjenje svijeta boljim i nuđenja nečeg višeg od udaranja loptice preko mreže uspješnije od drugog tenisača. Čak i da pričamo o samoj statistici, ona i dalje ne ide u korist Novaka Đokovića", piše Australac i dodaje:

"Što god mislili o Margaret Court, ona ima 24 Grand Slam titule, odnosno čak 64 ako gledamo i parove i mješovite parove. Tu je i Serena Williams koja ima 23 Grand Slama, pa Steffi Graf sa 22 koja je jedina osvojila svaki Grand Slam barem po četiri puta, a ima i Zlatni Slam (sva četiri Grand Slama i zlato na Olimpijskim igrama). Tu je i Rod Laver koji je jedini osvajao kalendarski Grand Slam i to dva puta, dok Đokoviću to nije uspjelo niti jednom. Nije osvojio najviše Australian Opena (Court), nije osvojio ni najviše Roland Garrosa (Nadal), niti najviše Wimbledona (Federer), a u svojoj biografiji ima i samo tri titule na US Openu".

Australac smatra da Đoković nije napravio ništa za tenis izvan van terena, a da brojke nikada ne trebaju biti odlučujući faktor...

"Dakle, što je to Đoković napravio za tenis van terena? Sigurni smo da postoji neki tamo humanitarni rad, ali prva stvar koja nam pada na pamet su sebične, sramotne zabave za vrijeme pandemije koronavirusa koje su utjecale na to da se širi zaraza. Tu je i debakl s vizom za Australiju zbog njegovih antivakserskih stavova. To je njegov osobni izbor na koji očito ima pravo, ali pokušati ući u zemlju koja ima striktna pravila tražeći rupu u zakonu bilo je bezobzirno, kalkulantski i jednostavno sebično", piše Gullan pa zaključuje:

"Kada govorimo o statusu najboljeg ikad, brojke nikada ne trebaju biti odlučujući faktor. Pogledajte recimo Muhammada Alija, jednog od najvažnijih sportaša 20. stoljeća kojeg smatraju najvećim boksačem ikad. Je li on imao najbolje rezultate svih vremena? Ne, ali kad se uzmu u obzir drugi faktori, imao ih je. Đoković ih nema", poručio je Gullan.

