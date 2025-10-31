Australka šokirala Donnu Vekić i izbacila ju s turnira u Chennaiju

Osječanka Donna Vekić (WTA - 78.) ostala je bez plasmana u polufinale WTA 250 turnira na tvrdoj podlozi u Chennaiju, gdje ju je u petak u četvrtfinalu svladala Australka Kimberly Birrell (WTA - 117.) sa 6-4, 6-0 za samo 71 minutu.

Bio je to njihov četvrti međusobni dvoboj u koji je hrvatska tenisačica ušla kao favoritkinja i s prednošću 2-1 u pobjedama. Donna, nažalost, nije uspjela ponoviti predstavu iz ovogodišnjeg Wimbledona, gdje je svladala Australku sa 6-0, 6-4. U relativno izjednačenom prvom setu, odlučio je jedan 'break', do kojeg je Birrell došla u sedmom gemu. Vekić nije došla u priliku za preokret, jer je na servis suparnice u prvom setu osvojila svega dva poena.

U drugom setu je Osječanka postala konkurentnija kad je bila na reternu, ali do prilike za 'break' nije došla. No, pala je kvaliteta servisa hrvatske tenisačice pa je Birrell osvojila svih šest gemova i po drugi put u karijeri stigla do polufinala na WTA Touru. Prvi put joj je to uspjelo prošle godine u Osaki, gdje poražena u finalu. Za mjesto u finalu turnira u Chennaiju 27-godišnja Australka će se boriti protiv 24-godišnje Tajvanke Joanne Garland (WTA - 132.).