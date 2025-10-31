Obavijesti

Sport

Komentari 0
OSTALA BEZ POLUFINALA

Australka šokirala Donnu Vekić i izbacila ju s turnira u Chennaiju

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Australka šokirala Donnu Vekić i izbacila ju s turnira u Chennaiju
Foto: EDUARDO MUNOZ/REUTERS

Kimberly Birrel pobijedila je našu Donnu Vekić u četvrtfinalu WTA 20 turnira u indijskom Cheannaiju. Bilo je 6-4 i 6-0 za Australku koja je tako došla do druge pobjede nad hrvatskom tenisačicom

Osječanka Donna Vekić (WTA - 78.) ostala je bez plasmana u polufinale WTA 250 turnira na tvrdoj podlozi u Chennaiju, gdje ju je u petak u četvrtfinalu svladala Australka Kimberly Birrell (WTA - 117.) sa 6-4, 6-0 za samo 71 minutu.

U.S. Open
Foto: EDUARDO MUNOZ/REUTERS

Bio je to njihov četvrti međusobni dvoboj u koji je hrvatska tenisačica ušla kao favoritkinja i s prednošću 2-1 u pobjedama. Donna, nažalost, nije uspjela ponoviti predstavu iz ovogodišnjeg Wimbledona, gdje je svladala Australku sa 6-0, 6-4. U relativno izjednačenom prvom setu, odlučio je jedan 'break', do kojeg je Birrell došla u sedmom gemu. Vekić nije došla u priliku za preokret, jer je na servis suparnice u prvom setu osvojila svega dva poena.

U drugom setu je Osječanka postala konkurentnija kad je bila na reternu, ali do prilike za 'break' nije došla. No, pala je kvaliteta servisa hrvatske tenisačice pa je Birrell osvojila svih šest gemova i po drugi put u karijeri stigla do polufinala na WTA Touru. Prvi put joj je to uspjelo prošle godine u Osaki, gdje poražena u finalu. Za mjesto u finalu turnira u Chennaiju 27-godišnja Australka će se boriti protiv 24-godišnje Tajvanke Joanne Garland (WTA - 132.).

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ljestvica i raspored HNL-a i Kupa. Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a i Kupa. Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
Vinicius zaveo majku troje djece i kontroverznu TV zvijezdu. A kad joj vidi stanje na računu...
FOTO: ZALJUBLJENI DO UŠIJU

Vinicius zaveo majku troje djece i kontroverznu TV zvijezdu. A kad joj vidi stanje na računu...

Vinicius Junior potvrdio vezu s Virginijom Fonsecom! Ova poduzetnica i influencerica skandalozne prošlosti privukla pažnju javnosti. Njihova veza već naišla na prepreke
FOTO Košarkašica se skinula za Playboy, a karijera joj tone...
'ZEČICA' MJESECA

FOTO Košarkašica se skinula za Playboy, a karijera joj tone...

Kysre Gondrezick, američka košarkašica, šokirala je svijet postavši Playboyeva 'Djevojka mjeseca' za lipanj 2025.! Prva aktivna košarkašica s ovom titulom izazvala je podijeljene reakcije, dok sama tvrdi da gradi višedimenzionalni brend. Ova kontroverzna odluka dolazi nakon burne karijere i turbulentnog privatnog života

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025