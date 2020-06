Australski Hrvat Mate Barišić: U Sesvetama su me zadirkivali i izopćili jer sam stranac! Grozno

Zadirkivali su me stalno jer sam Australac, iako imam i hrvatsku putovnicu i govorim hrvatski jezik. Nisam htio više trpjeti s*anja, pa sam otišao u Sloveniju. Ondje je bilo puno korupcije i mrzili su me..., priča Mate Barišić

<p>Uh, bilo je baš ludo. Zabio sam 11 golova na pripremama, jako smo dobro počeli, u jednom smo trenutku bili drugi, zabijao sam golove... Ali čim smo izgubili jednu, trener se obrušio na mene.</p><p>Počinje tako priča <strong>Mate Barišića</strong> (19), potomka australskih iseljenika, koji se razočarao u domovinu svojih predaka.</p><p>Barišić je igrao za mladu momčad Canberra Uniteda, prije tri godine nagrađen je kao najbolji mladi nogometaš, a 2018. je s 18 godina napustio Australiju kako bi započeo karijeru u Europi. Izabrao je hrvatskog drugoligaša Sesvete.</p><p>Igrao je za U19 momčad, a onda se, tvrdi, posvadio s trenerom jer je bio izopćen zbog svoje nacionalnosti!?</p><p>- Posvadio sam se s trenerom i nisam više odigrao ni minute. Nije mi dao novu šansu. Bilo mi je jako teško. Zadirkivali su me stalno jer sam Australac, iako imam i hrvatsku putovnicu i govorim hrvatski jezik - požalio se za <a href="https://theworldgame.sbs.com.au/hated-because-i-was-a-foreigner-aussie-striker-s-euro-rollercoaster" target="_blank">The World Game</a>.</p><p>Prošle je godine zato odlučio napustiti Hrvatsku i otišao je u Sloveniju, u Krško. Ali ondje se suočio s borbama izvan terena.</p><p>- Nisam htio ostati u Hrvatskoj i trpjeti sranja, pa sam otišao u Sloveniju. No, klub je bio u financijskim problemima, ispali smo iz lige. Ondje je bilo puno korupcije, više su igrači vodili klub nego trener. Bilo je zanimljivo okruženje... Osjećao sam se dobro, pun samopouzadnja, ali nisam dobio puno prilike da igram - ispričao je pa nastavio:</p><p>- Promijenili smo tri trenera u sezoni i pol, nisam se mogao snaći.</p><p>Tada je razmišljao da se vrati kući i odustane od sna da postane profesionalni nogometaš.</p><p>- Htjeli su me poslati na posudbu u treću ligu. Vratio sam se kući u htio odustati od svega, ali otac me uvjerio da nastavim. Uvijek mi je govorio da će sve biti u redu, umirivao me, njemu dugujem sve.</p><p>Ponovno je nogometno oživio u australskom St. Albans Saints, koji ima Dinamov grb. Radi na pola radnog vremena, pakira kutije, a onda trening i teretana.</p><p>- Europa mi je otvorila oči, puno sam toga vidio i naučio, igrao sam s jako dobrim igračima. Ali bio sam sam i puno se toga događalo iza kulisa, ružnih stvari. Ali, tako je to, preživljava se i nitko ti ne želi pomoći. Volio bih se jednog dana vratiti u Europu, ali morao bih biti sto posto siguran u tu odluku. Kad sam otišao onako mlad, nisam imao nikakvu garanciju ili podršku i bio sam previše ljubazan. Ako se vratim, vratio bih se drugačijeg stava.</p><p>- Čak i u Sloveniji kapetan me mrzio jer sam stranac. U Australiji sam shvatio koliko smo sretni što živimo u multikulturalnom društvu, koje prihvaća sve.</p>