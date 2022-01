Australski sud je prije nekoliko dana oslobodio Novaka Đokovića i vratio mu vizu. Nakon hotela za izbjeglice u kojem je proveo četiri dana, srpski tenisač smjestio se u kuću koju je unajmio uoči dolaska u Melbourne, odradio je nekoliko treninga te se priprema za Australian Open gdje bi trebao loviti 21. Grand Slam naslov, no i dalje je pitanje hoće li nastupiti.

Sud ga je oslobodio, ali ministar za imigraciju Ethan Hawke Novakovu sudbinu drži u svojim rukama. Na svoju ruku može potpisati ukidanje vize te mu zabraniti ulazak u zemlju na tri godine.

Još nije donio odluku, odlučio je temeljito istražiti cijeli slučaj sa svojim suradnicima te detaljno pročešljati dokumente koje su mu poslali Đokovićevi odvjetnici. Tamošnji mediji javljaju kako bi tijekom četvrtka Hawke trebao odlučiti o sudbini srpskog tenisača, a australski novinar Paul Bongiorno tvrdi kako će Australija deportirati Đokovića!

- Kakvu poruku šaljemo ako je Đokoviću, koji nije cijepljen, dozvoljeno raditi. S druge strane, Australci koji se nisu cijepili, izgubili su posao zbog sličnog razloga. To mi je rekao jedan antivakser i u pravu je. Premijerov kredibilitet ovisi o tome hoće li izbaciti Đokovića - napisao je spomenuti novinar.

Koliko je informacija provjerena, teško je reći. Hawke bi odluku o deportaciji trebao donijeti tijekom četvrtka po australskom vremenu, odnosno u četvrtak u ranim jutarnjim satima po srednjoeuropskom vremenu.

Nakon što je sud vratio vizu srpskom tenisaču, činilo se kako je sapunica, gotova, ali iz dana u dan pojavljuju se nove informacije i nelogičnosti oko njegova testa. Đoković je vlastitim nepromišljenim potezima sam sebe uvalio u još veće probleme.

Australski službenici za imigraciju istražuju niz pogrešaka i nelogičnosti oko Đokovićeva testa na korona virus. Odjel za unutarnje poslove pokrenuo je istragu i oko kršenja izolacije u Srbiji, netočne izjave na upitniku prilikom dolaska u Australiji i nedorečenosti oko testa.

Radi se o tome da je Novak na upitniku po dolasku u Melbourne prošli četvrtak označio kako nije nigdje putovao posljednjih 14 dana, a krajem prosinca bio je u Španjolskoj. On je u priopćenju priznao grešku i rekao da je za njega to označavao netko iz tima, a ne on. Australci istražuju i moguću manipulaciju testom na korona virus, o čemu je pisao i Der Spiegel, zbog vremena i rezultata.

Uz to se, kako je i sam priznao, zaražen družio s mladim beogradskim tenisačima i pozirao bez maske. No, tada još nije znao da je pozitivan na korona virus. A dan poslije je, nakon pozitivnog testa, znajući da je zaražen, išao na intervju i snimanje za francuski list L'Equipe.

Sve te nove informacije su promijenile pogled na cijeli slučaj. Đoković je svjesno kršio propise i zbog toga mu sada prijeti deportacija iz Australije. A o tome odlučuje samo jedan čovjek...