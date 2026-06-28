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Australski UFC borac hrvatskih korijena stigao u Zagreb pa se oduševio navijačima na Trgu...

Piše Jakov Drobnjak,
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Australski UFC borac hrvatskih korijena stigao u Zagreb pa se oduševio navijačima na Trgu...
Foto: Brando Peričić/Facebook

Brando Peričić zapjevao s navijačima na Trgu i oduševio se Hrvatskom. “Balkanski medvjed” u UFC-u ruši sve pred sobom

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Pobjeda Hrvatske nad Ganom slavila se diljem Lijepe naše, a prekrasna atmosfera bila je na glavnom zagrebačkom trgu. S mnogobrojnim navijačima bio je i australski UFC borac hrvatskih korijena, Brando Peričić (31). Brando je stigao u zemlju svojih predaka i prvi dan odmora u Hrvatskoj se oduševio i navijao za "vatrene", a zapjevao je i neke pjesme. Na društvenim mrežama objavio je atmosferu s Trga.

Brando Peričić poznat kao "Balkanski medvjed", ime je koje osvaja svjetsku MMA scenu. Njegova priča nije tipičan put sportaša, već svjedočanstvo nevjerojatne upornosti, a beskompromisni stil donio mu je savršen start u UFC-u.

U UFC-u je debitirao u rujnu 2025. nokautom protiv Elishe Ellisona za manje od dvije minute, za što je nagrađen bonusom za "Nastup večeri". Niz je nastavio nokautom protiv Louieja Sutherlanda u ožujku 2026. Status ozbiljnog pretendenta potvrdio je u svibnju iste godine, kada je u drugoj rundi nokautirao Shamila Gazieva u Perthu i osvojio bonus za "borbu večeri". Sa savršenim omjerom 3-0 u promociji i profesionalnim rekordom 7-1, "Balkanski medvjed" se učvrstio na 12. mjestu UFC-ove ljestvice.

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