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LILLI TAGGER

Austrijska tinejdžerica napravila je senzaciju i osvojila Prag!

Piše HINA,
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Austrijska tinejdžerica napravila je senzaciju i osvojila Prag!
Foto: STEPHANIE LECOCQ/REUTERS
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18-godišnja Lilli Tagger šokirala Prag i osvojila prvi WTA naslov! Austrijanka je u finalu preokrenula protiv Snigur i uskoro ulazi među 50 najboljih

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Austrijska 18-godišnja tenisačica Lilli Tagger (WTA - 74.) pobjednica je WTA 250 turnira na tvrdoj podlozi u Pragu, gdje je u nedjeljnom finalu svladala 24-godišnju Ukrajinku Dariju Snigur (WTA - 54) sa 7-6 (3), 6-2.

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Za Tagger je to bilo drugo finale u karijeri, nakon prošlogodišnjeg debija u mečevima za trofej u kineskom Jiujiangu, dok je Snigur po prvi put došla nadomak premijernom naslovu na WTA Touru.

Ukrajinka je svoju priliku u ovom finalu propustila u prvom setu, u kojem je povela 5-2, ali do set-lopte nije došla. Mlada Austrijanka je puno bolje odigrala 'tie-break', a onda nizom od tri gema došla do prednosti 4-1 u drugom setu. U osmom gemu je još jednom oduzela servis suparnici, iskoristivši drugu meč-loptu.

French Open
Foto: STEPHANIE LECOCQ/REUTERS

Zahvaljujući ovom naslovu Tagger će doći do najboljeg renkinga u karijeri, a u ponedjeljak će po prvi put biti među 50 tenisačica svijeta, na 45. mjestu. I njena suparnica u finalu je skokom od 11 pozicija došla do najboljeg plasmana u karijeri, a naći će se na 43. mjestu.

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