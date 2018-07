Avion s Vatrenima pratilo je više ljudi nego zlatne Francuze

Francuska je možda osvojila Svjetsko nogometno prvenstvo, ali sada na web stranici Flightradar24, četiri puta više ljudi prati hrvatsku nogometnu reprezentaciju nego francusku, objavili su danas na službenom Twitter profilu te stranice.

France won the World Cup ⚽, but currently at Flightradar24, there are 4 times more users tracking the 🇭🇷 Croatian National Team than the 🇫🇷 French National Team. pic.twitter.com/8kc4jQKXMH