Babić bocnuo Hrgu: Molimo se za El Animala. Opasni su ovi boksači s pola zvjezdice...

Alen se prije svega mora naučiti ponašati. Nije realno da ikad dođe do borbe sa mnom. Za početak, promašio je kategoriju, za teškaša je premali, ispričao nam je nedavno Hrgović o Babiću...

<p>Samo nekoliko dana prije borbe protiv Ondreja Pale, najbolji hrvatski boksač<strong> Filip Hrgović</strong> (28) doznao je novog protivnika. Čeh je otkazao pa je u posljednji trenutak upao Grk Alexandre Kartozia.</p><p>Radi se o 39-godišnjaku koji ima jedan poraz u karijeri, ali u malenom uzorku od deset borbi, uz osam pobjeda i remi. S boksačem kakav je Hrgović još se nije borio, a u ringu je zadnji put bio na početku godine, u Tijuani je nokautom pobijedio Manuela Durana. Na ljestvici najboljih teškaša nalazi se tek na 646. poziciji dok je Hrgović 21. I laicima je jasno da će Grk biti teški autsajder protiv hrvatskog boksača.</p><p>Jasno je da El Animal i Kartozia nisu na istom 'levelu', a priliku za podbadanje iskoristio je hrvatski boksač Alen Babić (29).</p><p>Alen Babić i Filip Hrgović su nekada bili timske kolege, a danas su neprijatelji. Sve se promijenilo nakon što je Hrgović prekinuo suradnju s Leonardom Pijetrajem, koji je ujedno i Babićev trener, a nakon toga su krenula brojna prepucavanja na relaciji Pijetraj - Hrga. </p><p>A upravo se Babić javio na Instagramu i jasno dao do znanja što misli o novom Hrginom protivniku.</p><p>- Molimo se za El Animala. Opasni su ovi s pola zvjezdice - napisao je Babić.</p><p>Ovaj dvojac već duže vrijeme nije u dobrim odnosima, a Babić je nakon pobjede protiv Wintersa zbog čega je to tako.</p><p>- Hrgović me napadao i vrijeđao nekoliko puta, a ja to ne zaboravljam. Bili smo se vidjeli u restoranu prije par mjeseci. Pitao me tada što se to piše u medijima. Pitao sam ga što želi, a on me pitao zašto govorim o njemu. Rekao sam da mogu govoriti što želim i da ne može ništa protiv toga. On mi je tada rekao da sam 1500. boksač svijeta. Sada sam Top 60, što sad? Mogu li ga sad dobiti - kazao je Babić.</p><p>A nedavno nam je i sam Hrgović pričao o Babiću i o njihovoj potencijalnoj borbi.</p><p>- Alen se prije svega mora naučiti ponašati. Nije realno da ikad dođe do borbe sa mnom. Za početak, promašio je kategoriju, za teškaša je premali, nikakav, a ni tehnički nije na mom nivou. Do naše borbe vjerojatno nikad neće doći - kazao je Hrga.</p><p>Babić, koji se nalazi na 70. poziciji, već odavno zaziva borbu između njega i Hrgovića, no jedan od najvažnijih ljudi u boksu i najveći promotor na svijetu Eddie Hearn poručio je Babiću da mora prvo pobijediti još barem 10 boksača kako bi se uopće borio s Hrgovićem.</p><p>- To je velik meč dvojice Hrvata. To bi se trebalo održati na nekom od stadiona. To je velika stvar. Ali, slušajte, Filip Hrgović borac je za vrh svijeta. Svakako jedan od TOP 10 teškaša, možda i po vještini TOP 5. On se mora boriti protiv Daniela Duboisa. To bi bio sjajan meč između dva mlada teškaša. No vratimo se na Babića i Hrgovića. Ne bih to rekao Babiću u lice, ali, smiri se, trebaju ti još desetorica prije Hrgovića - kazao je Hearn za Boxing Social.</p>