Hrvatski boksač Alen Babić prije nekoliko je mjeseci operirao rame s kojim je imao problema, a iako je planirano vrijeme oporavka bilo osam mjeseci, 'Savage' je već spreman za borbu!

O tomu je obavijestio svoje pratitelje na Facebooku te otkrio kako bi se trebao boriti već za tjedan dana u Newcastleu.

POGLEDAJTE VIDEO: Alen Babić na driftu kod Šebalja

- Na mojem sljedećem meču se radi ubrzano iz razloga što mi jednostavno nitko nije davao šanse da ću se vratiti prije predviđenih osam mjeseci rehabilitacije. Iako sam uporno tvrdio da sam već nakon tri mjeseca bio u teškom sparingu i zadnjim fazama oporavka, nitko mi nije vjerovao. Doslovno sam morao slati snimke sparinga Dillianu i Eddieju Hearnu kako bi pokušao dočarati snagu operiranog ramena. Napokon su shvatili da sam prepolovio vrijeme oporavka te se bacili na posao "vraćanja Savagea" - započeo je Babić na Facebooku.

- 12.lipanj je bio datum povratka, mjesto radnje Newcastle, protivnik nepoznat. Tu sam informaciju dobio prije nekih 20-tak dana i od tog trenutka traže mi nekog dostojnog protivnika koji ce mi "testirati" rame. Nakon desetak boksača koji su me odbili (među njima i neka poznatija imena) došli smo do onih koji služe za nabijanje skora. Ja sam rekao da takvu borbu ne želim i da moj tim nije zainteresiran za lake borbe. Uglavnom, malo sam razočaran situacijom u profesionalnom boksu. Boksačima se nude veliki iznosi (više od onoga što ću ja dobiti) da bi izašli na meč. Jednostavno ne mogu shvatiti da se netko profesionalno bavi boksom i odbija ovakve ponude, mečeve. Da je meni netko prošlih godina dok sam se dizao na ljestvicama amaterskog/profi boksa ponudio pola toga, pristao bi bez i da znam s kim idem u ring - rekao je Babić pa otkrio da je borac još uvijek nepoznat, no do 12. lipnja Hearn i ekipa bi ga trebali naći.