Hrvatski boksač Alen Babić (31) pobijedio je i u svom desetom profesionalnom meču, ali ovaj put se morao pošteno namučiti za jubilarni deseti nokaut.

Francuz David Spilmont (30, 11-8) ušao je u meč kao veliki autsajder. Babić je prihvatio borbu samo dva tjedna ranije i bilo je jasno kako se upušta u veliki rizik, bez obzira što je riječ o 130. boksaču svijeta. Bio je na rubu u drugoj rundi, Francuz ga je pošteno namučio, ali hrvatski boksač je ipak pobijedio nokautom u šestoj rundi. Spilmont je jedini boksač koji je izdržao s Babićem u ringu do šeste runde.

- Bilo je puno teže od očekivanog, mislio sam da će pasti sam od sebe i to je bila velika greška. Nikad ne treba otpisati nikoga. Nisam sebe vidio kao autsajdera i to je bio veliki problem, rekao je Alen Babić.

- Nisam uopće bio uzdrman, nije on toliki udarač, ali nekoliko puta me uhvatio. Nisam to očekivao. Bio je tvrd.

Vidjelo se od samog početka da Babić nije na svojoj uobičajenoj razini. Ušao je u meč u nešto sporijem ritmu, izgledao umorno i tromo, tražio se dugo, a za to vrijeme i prvi put u profesionalnom boksu osjetio kako je to biti uzdrman. Splilmot ga je u krajem druge runde dobro zaljuljao pogodivši ga direktom. Hrvatski boksač je opasno visio, ali spasilo ga je zvono.

- Nisam uopće bio uzdrman, nije on toliki udarač, ali nekoliko puta me uhvatio. Nisam to očekivao. Bio je tvrd.

To kao da ga je naljutilo. Do tada smo gledali bespoštednu borbu od oba boksača, ali od treće runde u ringu je 'udarao' samo jedan borac. Babić se razbjesnio, dominirao je u ringu pa ga prvi put poslao na pod u 4. rundi. Nastavio se masakr sve do šeste runde kada je sijevnuo kroše, a Francuz je pao na pod. Tu je priči bio kraj.

Ipak, kada se sve podvuče, Babić je ispunio svoj cilj. Ušao je u meč 'naslijepo' i prihvatio ga prije samo dva tjedna. Bila mu je to četvrta borba ove godine i bilo je jasno da je umor prisutan. Prošao je uspješno kroz najveći izazov u karijeri te s omjerom 10-0 će dočekati blagdane.

- Bila je ovo teška godina i četvrta borba u samo pet mjeseci. Prije toga sam imao i operaciju. Nisu govorili da ću se moći oporaviti, ali evo me. Imao sam i koronu nakon toga. Sve mi je ovo kao san - kazao je Babić pa se zahvalio navijačima kojima je opet priuštio makljažu za pamćenje.

- Hvala Manchesteeeeer! Vi ste ti zbog kojih se borim i samo vi. Umrijet ću zbog vas i hvala vam - završio je Babić.

Babićeva izvedba nije baš oduševila promotora Eddieja Hearna.

- On je uvijek uzbudljiv. Sada moramo gledati gdje se nalazi. Jer ovakvom izvedbom kao večeras neće pobijediti Oscara Rivasa. Vjerojatno nije ni trebao boksati večeras na dva tjedna 'short notice', ali sada je nešto naučio. Mora se vratiti, analizirati, htio bih ga vidjeti u bridgeru. Ovdje boksa s velikim dečkima, ali sada je vrijeme da ga vidimo s Oscarom Rivasom - kazao je ne baš zadovoljni Hearn.

Babiću sada slijedi odmor, a onda novi izazovi u karijeri koja je u strahovitom usponu. WBC ga je nedavno postavio za trećeg izazivača u bridgerweight kategoriji u kojoj pojas drži Oscar Rivas, a to znači kako bi se hrvatski boksač već sljedeće godine mogao boriti za naslov.