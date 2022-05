Babić prozvao novog rivala: Ti si idući, nazvat ću te! A pojas ću nositi 20 dana i neću se tuširati

Sam sebi u glavi govorim, prisjećam se malenog Alena koji nije poznavao 'Savagea'.... Držati ovaj pojas znači mi sve na svijetu. Nisam opsjednut pojasima, želim ljudima pružati mečeve koji su ovakvi, puni elektriciteta... Ali čovječe, bome ga je dobro imati. Neću ga nikad skinuti, nosit ću ga idućih 20 dana. Neću se tuširati idućih 20 dana, rekao je hrvatski teškaš Alen Babić nakon pobjede u meču karijere protiv Poljaka Adama Balskog u kojem je postao WBC-ov Silver prvak.

POGLEDAJTE VIDEO:

Babić je velikom pobjedom dospio i na broj jedan u trendingu na Twitteru u Ujedinjenom Kraljevstvu.

- Moja 'Savage' vojsko. Hvala vam iz dubine mojeg skromnog srca. Ne bih bio ovdje bez vas. Uvijek me zazivate i za vas sam spreman dati život. Ne za ovaj pojas, nego za svakog od vas pojedinačno. Za svakog prosječnog 'Joea'.

Meč je bio tijesan, već u prvoj rundi Babić je završio u nokdaunu, ali se uspio sabrati.

- Istina, da, Spilmont me umalo bacio u nokdaun. Udario me u tjeme i bilo je kao da mi je zgrada pala na glavu. Uopće se ne sjećam, bio je to odličan udarac. Mislim da sam samo dotaknuo pod u ringu i odmah se vratio gore. Bio je to strašan udarac. Balski? Strašan borac. Sve zasluge, volim ga kao brata jer smo podijelili 10 rundi nevjerojatne borbe. Hvala mu na tome, bila je to najbolji meč u mojoj karijeri. Prije toga je bio sa Shandellom Wintersom, ali ovo je deset puta veće. Rano sam bio u nokdaunu i morao sam se dići, a to je priča mojeg života, moja borba. Ja sam 'underdog', nikad me nisu stavljali za favorita. Za ovaj meč sam bio i to veliki, ali to ne volim. Nemojte me nikad stavljati kao favorita, volim biti autsajder. A kada je tako, onda ste na mojem teritoriju.

Babić je prvi put u karijeri odboksao meč na deset rundi. Mnogi su mislili da fizički nije u stanju izdržati toliko.

- Nitko nije mislio da je moguće. Rekao sam vam da je. Ma, mogu raditi 20 rundi. Bio sam u prednosti većinu meča, ali bio je sjajan. Primio sam puno batina.

- Uvijek djelujem opušteno. Čak i kad me skoro nokautiraju. Znam što radim, boks je moj posao i spreman sam umrijeti. Znam da je taj njegov udarac bio ilegalan, svjestan sam toga. Ali što mogu učiniti? To je boks. Nitko te ništa ne pita. Kako kaže Tyson: "To je borba." Koga je briga. Trebao sam se zaštititi iako je bio kraj runde.

Hrvatskom boksaču bio je to prvi nastup u bridger kategoriji.

- Najbolji meč u mojoj karijeri, daleko. Jer Balski mi je bio najteži protivnik u karijeri. Došao je pobijediti, ima više pobjeda od mene, tvrd je za poludjeti, zna se dobro kretati i teško ga je uloviti. Bio je to sjajan i kompetitivan meč.

'Savage' je pobjedom izborio napad na svjetsku titulu koju drži Oscar Rivas.

- Nikad neću taktizirati. Uvijek idem "all in". Želim Oscara Rivasa idućeg, za tjedan dana. Želim se boriti s njim za je**nih tjedan dana. Dovedite mi ga. Moja 'Savage' vojsko, odite na društvene mreže i na njegove profile. Želim da kad se probudi usred noći, u 2 ujutro, da kaže: "Alen Babić." Svi moji reptili, cijela moja armada, svi. Oscar Rivas, dolazim po tebe. A Balski je bio jako tvrd protivnik. On je Poljak, mi Hrvati se znamo s Poljacima. Mi smo huligani ha, ha.

Gdje bi mogao biti meč s Rivasom? U Kolumbiji, možda?

- Moje srce je u Ujedinjenom Kraljevstvu. Vidjeli ste arenu, kada sam ušao u dvoranu... Nevjerojatno. Volim UK i želim da svi moji mečevi budu ovdje. Volio bih otići i Ameriku, samo ju posjetiti. Ne moram se ni boriti, samo otići tamo i vratiti se u London boriti se u O2 Areni. Ovo je moja je**na Arena. Svi koji žele pojas neka dođu ovdje. Gledajte, Eddie Hearn je moj promotor. Drži vrlo visok nivo u mojoj 'Savage' vojsci pa i mora raditi svoj posao.

Prvi put je u publici, na jednom Babićevom meču, bila i njegova majka.

- Ona je žilavija i tvrđa od mene. Davala mi je toliko ljubavi kada nisam imao ništa. Sve što jesam dugujem njoj i ovaj meč bio je za nju. Svu ljubav koju sam dobio od nje novac ne može kupiti. Ne volim novac, volim ljubav. Zato se tako i povezujem s ljudima. Vidjeli ste atmosferu kada sam ušao u dvoranu.

Babića je nakon meča prozvao Dave Allen.

- On je totalni čudak. Mislio sam da smo prijatelji. Ne opet! Prijatelji smo, a izaziva me. Dave, molim te. Voli me, volim i ja tebe. Nemoj ljutiti 'Savagea', ne treba ti to. Kreni boksati, nemoj trčati po plaži i kada to napraviš dobit ćeš meč. Svima ću reći da ćemo boksati.

Poruka za kraj?

- Zaključit ću razgovor porukom ljubavi. Volim boks, volim svoj život, volim O2 Arenu, volim UK, svoju 'Savage vojsku', samo sam zbog vas ovdje jer vas volim i jer vi volite mene. Nikoga ne bi bilo briga za nekog lika iz Hrvatske da nije 'Savage' vojske. Idući je Oscar Rivas, nemoj je**no bježati. Znam gdje živiš, Dillian Whyte ima tvoj broj i nazvat ću te.

